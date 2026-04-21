Les diplômés Rubika Supinfocom remportent le Best Animated Short Jury Award Susurros primé au Cleveland International Film Festival, compétition qualificative aux Oscars

Le court métrage d'animation Susurros, réalisé par six diplômées de la promotion 2025 de Supinfocom Rubika, a remporté le Best Animated Short Jury Award lors du Cleveland International Film Festival (CIFF). Cette distinction, l'une des plus significatives du circuit indépendant américain, ouvre la voie aux Oscars. Les six réalisatrices se sont imposées dans une compétition professionnelle, face à des films produits en dehors de toute institution académique.

Un prix qui compte

Le Cleveland International Film Festival est l'un des rares festivals américains à bénéficier du statut Oscar Qualifying pour ses compétitions de courts métrages. Concrètement, un film primé dans cette catégorie entre directement dans le processus de présélection de l'Académie des arts et des sciences du cinéma. Ce n'est pas un palmarès estudiantin, ni une section dédiée aux écoles : Susurros a concouru dans la compétition générale, aux côtés de productions professionnelles internationales.

Cette victoire est le signal le plus fort qu'une école de cinéma d'animation puisse recevoir : le travail de ses étudiants est, objectivement, au niveau des meilleurs professionnels.

L'équipe

Susurros est une oeuvre collective, portée par Alexandra Pewinski, Marie Lombard, Florian Reignier, Emma Pluchard, Lisa Francillon et Alice Parmentier, tous diplômés du programme Supinfocom Rubika en 2025. Leur film a été sélectionné dans le cadre du festival qui célèbre cette année sa 50e édition, parmi des centaines de soumissions en provenance du monde entier.

Le film

Du bûcher de sorcière en Europe au XVIIe siècle à la révocation de Roe v. Wade aux Etats-Unis en 2022, Susurros retrace le combat de deux femmes confrontées à une grossesse non désirée. Séparées par quatre siècles, Maria et Adeleida voient leurs destins se répondre inéluctablement. À l'ombre de l'obscurantisme, l'histoire se répète.

La parole d'une réalisatrice

En réalisant un film de fin d'études, on sait que ce sera peut-être notre seule occasion de porter un projet jusqu'au bout. Cela engage une responsabilité particulière dans le choix du sujet. Aborder la question de l'avortement aujourd'hui nous a semblé évident, au regard de ce qui se passe dans le monde. Parler du retour de l'obscurantisme nous paraît crucial, et puisque nous en avions la possibilité, nous avons choisi de le faire. Ce film représente deux années de travail acharné autour d'un sujet qui demandait une grande rigueur et beaucoup de respect. Recevoir le prix du meilleur court métrage d'animation dans une catégorie qualificative pour les Oscars 2027 est à la fois un immense honneur et une surprise incroyable. Nous étions tous un peu sous le choc, mais très émus de voir que notre film continue d'avoir une si belle vie en festival et qu'il rencontre son public."

Alexandra Pewinski, réalisatrice de Susurros, diplômée Supinfocom Rubika 2025

La fierté d'une école

Voir le travail de nos diplômés reconnu à ce niveau est une immense fierté pour l'ensemble de la communauté Rubika. Ce prix valide non seulement le talent des six étudiantes, mais aussi l'exigence pédagogique que nous nous imposons depuis quarante ans : former des créateurs et créatrices capables de s'imposer dans le monde professionnel dès leur sortie d'école. Susurros en est la démonstration la plus belle."

Stéphane André, Directeur Général de Rubika