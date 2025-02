Rubika ouvre ses portes pour faire découvrir ses formations en animation, design et jeu vidéo Le 8 février de 10h à 17h sur le Campus Rubika à Valenciennes

Rubika, école de référence dans les domaines de l'Animation, du Design et du Jeu Vidéo, invite le public à sa Journée Portes Ouvertes. Cet événement sera l'occasion de découvrir les coulisses de l'école, de comprendre ses cursus, et d'échanger avec des experts et étudiants passionnés.

Une immersion dans l'univers de Rubika

Les visiteurs auront l'opportunité d'explorer le campus, guidés par les étudiants eux-mêmes. Salles de cours, ateliers créatifs, espaces de vie et lieux d'échange seront accessibles pour donner un aperçu concret de la vie étudiante à Rubika.

Des rencontres pour éclairer l'avenir

Plusieurs experts interviendront pour présenter les débouchés dans des secteurs en pleine croissance :

Cinéma d'animation : Guillaume Oury partagera son analyse des opportunités dans ce domaine passionnant.

Jeu vidéo : Emmanuel Forsans, Directeur général de l'Agence Française pour le Jeu Vidéo, décryptera les tendances et les perspectives d'emploi dans l'industrie.

Les équipes pédagogiques de Rubika expliqueront également comment les formations, structurées en cinq ans, préparent les étudiants à ces métiers créatifs et techniques.

Focus sur les projets et les talents étudiants

L'un des temps forts de la journée sera la présentation des projets réalisés par les étudiants, de la première à la cinquième année. Ces démonstrations permettront d'apprécier leurs compétences, leur progression et leur créativité.

Les visiteurs pourront aussi bénéficier de conseils personnalisés pour leurs portfolios, avec des retours constructifs des étudiants et enseignants de Rubika.

Des services pour mieux accompagner les futurs talents

Rubika met tout en oeuvre pour répondre aux questions pratiques des visiteurs :

Logement et financement : Présence de partenaires spécialisés pour guider les familles.

Admissions : Une équipe dédiée expliquera les étapes du concours et les modalités d'inscription.

Séjours pédagogiques : Un point d'information sur les séjours enrichissants proposés par l'école.

Une ouverture à l'international

La directrice du campus de Rubika Montréal sera sur place pour parler des opportunités offertes au Canada, une destination de choix pour les secteurs de l'Animation et du Jeu Vidéo.

Un moment convivial à partager

Pour agrémenter cette journée, les visiteurs pourront profiter de nombreuses options de restauration sur place : viennoiseries, hamburgers, churros, crêpes et autres gourmandises proposées par les étudiants et leurs partenaires.

Informations pratiques

Le 8 février

De 10h à 17h

Campus Rubika, 2 rue Péclet - 59300 Valenciennes

