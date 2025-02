"Dans les coulisses de la série Arcane", une exposition inédite à voir à l'Hôtel de Ville de Montpellier jusqu'au 21 février L'univers artistique unique du studio Fortiche et les coulisses de l'époustouflante série d'animation Arcane, inspirée du jeu vidéo League of Legends à portée de main

Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole, Hind Emad, Vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, déléguée au Développement économique et numérique ainsi que le studio Fortiche et Riot Games présentent, du lundi 27 janvier au vendredi 21 février 2025, au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville, une exposition événement unique "Dans les coulisses de la série Arcane", une exposition événement unique pour célébrer la série phénomène, disponible sur Netflix.

Du lundi 27 janvier au vendredi 21 février 2025, les fans peuvent se rendre au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville et découvrir gratuitement les secrets derrière Arcane et le travail du studio Fortiche.

Terre de culture, de création et d'innovation, la Métropole de Montpellier brille dans le domaine des Industries Culturelles et Créatives (ICC). Nos écoles, nos entreprises et nos talents forment un écosystème d'excellence, reconnu comme étant le plus complet en France. Le territoire compte ainsi 8 lauréats de l'appel à projets La Grande Fabrique de l'Image, dans le cadre du plan d'investissement France 2030, parmi les 68 plébiscités au niveau national. Dans ce terreau fertile, Fortiche Production, menée par Pascal Charrue, Jérôme Combe et Arnaud Delord, a trouvé un lieu propice à l'expression de son audace en installant son studio montpelliérain dans le quartier du Millénaire".

Michaël Delafosse, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole.

Nous sommes ravis et honorés de dévoiler notre travail sur Arcane à Montpellier. La Ville a contribué au succès de ce projet hors-norme en accueillant l'un de nos studios et nous a offert grâce à son engagement dans les ICC la possibilité de réaliser une prouesse artistique devenue aujourd'hui un véritable phénomène culturel. Cette exposition permet de célébrer non seulement la série, mais aussi cinq années de collaboration avec la Ville de Montpellier". Hervé Dupont, Directeur Général de Fortiche Production.

Une exposition immersion dans les coulisses d'Arcane la série qui mélange animation et jeu vidéo

En dévoilant les coulisses de création, cette exposition exceptionnelle met en lumière un univers artistique unique, le savoir-faire créatif des studios Fortiche, et revient sur le parcours visuel de certains personnages, lieux et thèmes emblématiques de la série.

Les visiteurs pourront ainsi y découvrir :

Des reproductions et oeuvres originales issues des deux saisons,

Des illustrations des étapes de création, du concept art à l'image finale,

Des éléments vidéo, dévoilant les métiers et expertises mobilisées pour créer cette série d'envergure.

Pour rappel, la série Arcane, dont la saison 2 est sortie en novembre dernier sur Netflix, est l'une des séries les plus récompensées de la plateforme et la plus récompensée dans la catégorie animation. La saison 1 a reçu 22 prix internationaux, dont 4 Emmy Awards.

Elle explore les relations conflictuelles entre deux soeurs, Vi et Jinx, étroitement imbriquées dans les tensions opposant les cités de Piltover et Zaun. Elle dévoile également les destins croisés de nombreuses autres personnalités, dont les vies seront irrémédiablement transformées.

Informations pratiques

L'exposition-événement "Dans les coulisses de la série Arcane" est à découvrir au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville, les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8h30 à 17h30 et les jeudis de 10h à 19h.