LOL Esport : Les Worlds 2024 sont de retour à Paris en 2024 LoL Esports annonce également plusieurs changements et updates pour la scène compétitive de League of Legends

Les quarts de finale et la demi-finale des Worlds 2024 se dérouleront à l'Adidas Arena de Paris.

Le MSI se tiendra cette année du 1er au 19 mai en Chine, et s'accompagne de nombreux changements dans les formats compétitifs.

Tout juste annoncé, le LoL Esports Hall of Legends mettra à l'honneur les joueurs professionnels de League of Legends.

Après la Corée en 2023, la prestigieuse compétition internationale des Worlds de League of Legends revient en Europe... et en France ! C'est la toute nouvelle Adidas Arena de Paris qui accueillera les quarts de finale et la demi-finale dans une ambiance qui rappellera aux fans, sans aucun doute, l'année 2019.

Les Worlds se clôtureront le 2 novembre 2024 en Angleterre, à l'iconique O2 Arena de Londres, et débuteront le 25 septembre 2024 dans la toute nouvelle Riot Games Arena de Berlin. Les informations concernant les billetteries, les horaires et autres questions pratiques seront dévoilées plus tard dans l'année.

Lol Esports annonce également que le MSI se tiendra cette année du 1er au 19 mai en Chine, et pour la première fois dans la ville de Chengdu.

Formats compétitifs : les changements à venir

Après l'update en 2023 du format du MSI et des Worlds, permettant d'éliminer les matchs n'ayant pas de réel impact sur les compétitions. Dans cette continuité, le but en 2024 sera de renforcer les enjeux du MSI en créant un lien plus important entre la compétition et les Worlds.

Cette année :

Une base de 3 places pour les Worlds seront reservées en LEC, LCS, LCK et LPL.

2 places seront accordées aux PCS et VCS

1 place sera attribuée aux LLA et CBLOL

Pour la première fois, le gagnant du MSI aura une place garantie aux Worlds. Ce sera alors une place supplémentaire pour la région de l'équipe gagnante.

La meilleure région au MSI se verra également attribuer une place supplémentaire pour les Worlds. Elle devra également se qualifier en parallèle pour les play-off d'été de sa région à l'exception du LEC qui devra se qualifier pour la finale régionale.

Hall of Legends

A l'aube de cette saison 2024, Riot Games et Lol Esports sont fiers de commémorer 14 années remarquables de compétitions esport. Tout au long de cette décennie, des joueurs professionnels ont laissé leur marque dans l'histoire de League of Legends et ont inspiré des millions de fans à travers le monde. Pour célébrer ceux qui ont eu un impact durable sur le jeu, le sport et la communauté, 2024 verra naître le LoL Esports Hall of Legends.

Nombre de joueurs professionnels méritent d'être intronisés dans une version unique du Halls of Fame ! Via un panel de votants, composé de vétérans et d'experts du milieu esport de toutes les régions, le premier membre du Lol Esports Hall of Legends est en cours d'élection.

Chaque année, les personnes intronisées au Hall of Legends verront leur carrière historique célébrée à la fois IRL et dans le jeu !

Début des compétitions

Pour rappel, les compétitions régionales commencent aux dates suivantes :

LEC : 13 janvier

LLA : 16 janvier

LCK : 17 janvier

PCS : 19 janvier

LCS : 20 janvier

VCS : 20 janvier

CBLOL : 20 janvier

LPL : 22 janvier

