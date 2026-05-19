Zevent 2026 : Un concert d'envergure à Montpellier pour la 10e et dernière édition

ZeratoR vient d'annoncer le Zevent 2026 ! Le plus gros événement caritatif de France sur internet fête ses 10 ans avec une ultime édition. Ce dernier Zevent sera le plus grand et le plus ambitieux, pour clore en beauté une décennie de mobilisation au profit de diverses associations.

Le Zevent revient pour la dernière fois

Ce dimanche, alors qu'il clôturait la ZLAN 2026, Adrien Nougaret (ZeratoR) a pris la parole pour annoncer la prochaine édition de son marathon caritatif.

Le Zevent 2026 se déroulera du vendredi 4 au dimanche 6 septembre.

Il sera précédé d'un prestigieux concert d'ouverture, le 3 septembre.

Pendant plus de 50 heures de direct, les créateurs de contenu sur Twitch et leurs invités se mobilisent afin de récolter des fonds pour diverses associations. En 2025, ce sont 16 179 096 € qui ont été récoltés au profit des malades et des soignants.

Mais le prochain Zevent ne sera pas comme les autres. Dès le début de sa prise de parole, ZeratoR a annoncé que le prochain Zevent serait le dernier. Après 10 ans de rendez-vous annuels, les organisateurs estiment que c'est le bon moment de s'arrêter et de laisser la place à d'autres.

En revanche, ils comptent bien finir en beauté, avec une dernière édition plus riche, plus large pour battre tous les records.

Un concert événement

Comme le veut désormais la tradition, le Zevent 2026 sera précédé d'un grand concert d'ouverture à la Sud de France Arena de Montpellier. Une salle plus grande pour accueillir un public plus large afin que tout le monde puisse venir participer à la fête ! Bien entendu, le spectacle sera lui aussi plus ambitieux que jamais.

La billetterie est d'ores et déjà ouverte.

Le 3 septembre, à 20h, plusieurs milliers de spectateurs sont attendus pour assister à des showcases exceptionnels de :

Gims

BigFlo & Oli

Gazo

Orchestre Curieux feat Marianne et PV Nova

Tarifs

Place Catégorie 2 - Gradin haut : 40€

Place Catégorie 1 - Gradin bas : 45€

Place en Fosse avec accès anticipé : 45€ (place limitées)

Place en Fosse : 35€

Des tarifs raisonnables pour un spectacle de cette envergure, tout en assurant un véritable élan à la cause : les sommes collectées étant reversées aux associations.

Une mobilisation générale des créateurs

Le Zevent a toujours été un rassemblement des figures emblématiques du streaming francophone. En 2025, ils étaient 49 sur place et plus de 276 à distance, pour un total de 325 créateurs de contenu unis pour la même cause. Cette année, ZeratoR promet encore plus de profils différents sur place pour animer ce week-end fou et hors du temps. Mais tout aussi important, à l'instar de l'édition 2025, l'événement sera à nouveau ouvert à tous les streamers souhaitant participer à la collecte en ligne.

La liste des invités sur place et les modalités d'inscriptions au Zevent seront progressivement révélés sur le site officiel de l'événement.

Dix années au profit des associations

Cet immense dispositif est déployé, comme toujours, afin de récolter un maximum de donations au profit direct des associations. Au fil des années, le Zevent s'est mobilisé pour la santé, la paix, contre la faim et la précarité, à travers de nombreuses associations. Pour célébrer ces 10 ans d'engagement, cette dernière édition réunira toutes les associations du Zevent depuis sa création.

La Croix-Rouge française

Médecins Sans Frontières

Institut Pasteur

Amnesty International

Action contre la faim

Sea Shepherd France

Ligue pour la Protection des Oiseaux

WWF France

The SeaCleaners

Secours Populaire français

Cop1

Les Bureaux du Coeur

Solidarité Paysans

Chapitre 2

Association Française des Aidants

Helebor

Ligue Nationale Contre le Cancer

Nightline

Le Rire Médecin

Sourire à la Vie

L'Envol

Sparadrap

Tous les dons iront directement à la Fondation de France qui se chargera de redistribuer les sommes récoltées lors de l'événement.

Zevent est un événement caritatif organisé à l'initiative d'Adrien "ZeratoR" Nougaret et Alexandre "Dach" Dachary. Depuis 2016, il réunit chaque année de nombreux streamers et créateurs de contenu francophones afin de récolter des fonds pour diverses causes et associations.

16,1M € pour plusieurs associations aidant les malades et les soignants en 2025,

10,1M € pour plusieurs associations luttant contre la précarité en 2024,

10,1M € pour plusieurs associations pour l'environnement en 2022,

10M € pour Action contre la faim en 2021,

5,7M € pour Amnesty International en 2020,

3,5M € pour l'Institut Pasteur en 2019,

1M pour Médecins Sans Frontières en 2018,

500k € pour la Croix Rouge en 2017,

170k € pour la Save the Children en 2016.

Le Zevent 2025 a réuni 296 175 spectateurs simultanés en moyenne, répartis sur les chaînes des différents créateurs, pour un total de 17 223 780 heures visionnées le temps d'un week-end. Le pic d'audience était quant à lui de 751 889 spectateurs simultanés.

ZeratoR, de son vrai nom Adrien Nougaret, est une figure emblématique du streaming et de la scène gaming française. Streamer depuis 2010, il est surtout connu pour ses lives sur la plateforme Twitch avec son style unique, mêlant humour et authenticité.

Au fil des années, ZeratoR a su rassembler une communauté fidèle, notamment grâce à ses compétitions comme la ZLAN ou l'Ascension Tournament. Il se distingue par sa passion des jeux vidéo et sa capacité à fédérer autour de spectacles et d'événements physiques, redéfinissant ainsi les codes du divertissement et du streaming en créant des expériences immersives et inoubliables pour ses fans.

Alexandre "Dach" Dachary cumule plus de 15 ans d'expérience dans le secteur du jeu vidéo, du streaming et de l'événementiel. Associé de longue date de ZeratoR, il co-construit avec lui tous ses projets depuis 2015.