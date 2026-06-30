Press Start : Histoires sans fin - 14e édition du festival de jeux video de la BPI Du 23 au 28 septembre, Paris 12e

Pour cette 14e édition, Press Start revient à sa formule de coeur : un festival d'une semaine, du 23 au 28 septembre, dans les espaces de la bibliothèque, avec comme chaque année des ateliers, des rencontres avec des professionnel·les du secteur, des sessions de jeux et des événements diffusés en direct sur Twitch.

La Bibliothèque publique d'information propose une plongée dans ce qui fait, depuis toujours, rêver les joueur·euses : les histoires incroyables dans lesquelles s'immerger et s'évader.

Press Start 2026 - Histoires sans fin vous invite donc à explorer le jeu vidéo sous l'angle de ce qui fait sa force et sa richesse, et qui a contribué à faire de ce médium un art à part entière : la narration.

Lorsqu'on parle de jeu vidéo, on l'évoque souvent sous l'angle de l'industrie et des innovations techniques. Cette nouvelle édition de Press Start propose de déplacer le regard et de mettre en lumière la diversité et la créativité de ses formes narratives : raconter une histoire dans un jeu vidéo ne consiste pas simplement à suivre une ligne droite, le jeu invente des récits interactifs et multiples, parfois imprévisibles.

La Bpi proposera des temps forts le week-end, mêlant rencontres avec des professionnel·les du secteur, sessions de jeu et événements, le tout diffusé en direct sur Twitch. L'interaction avec le public, sur place comme en ligne, sera au coeur de cette proposition, afin de créer un moment de partage vivant autour du jeu vidéo et de ses récits.

Parrain de l'édition 2026 : Patrick Baud

Vidéaste, youtubeur, podcasteur et écrivain, il a fait de l'art de raconter des histoires sa spécialité. Passionné de jeux vidéo, il a collaboré avec de nombreux·ses acteur·ices du secteur.

Il est notamment connu pour sa chaîne YouTube Axolot, sur laquelle il réalise des documentaires consacrés aux curiosités et aux étrangetés du monde. Le succès de ses vidéos a donné naissance à plusieurs livres. Il est également le créateur de La Veillée, un spectacle dans lequel des invité-es partagent sur scène des histoires étonnantes et fascinantes. Plus récemment, il a lancé un podcast où il donne la parole à des personnalités inspirantes pour évoquer ce qui les passionne vraiment. Parmi ses invité-es : Laura Vazquez, Marion Montaigne, Alexandre Astier ou encore Guillaume Meurice.

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Visuel et identité graphique : Marie-Anne Mohanna

Pour cette 14e édition, Press Start collaborera avec l'artiste Marie-Anne Mohanna, autrice de bande dessinée, et notamment de Regarde-les danser (Sarbacane).

Infos pratiques

Lieu

Bibliothèque publique d'information - Immeuble Lumière

40 avenue des Terroirs de France - 75012 Paris

Métro Cour Saint-Emilion

Entrée libre

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi | 12h - 22h

Samedi, dimanche, jours fériés | 11h - 22h

Fermeture les mardis

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