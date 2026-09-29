Games Ground 2026 : un Pavillon France dédié aux professionnelles du jeu vidéo Du 4 au 8 novembre à Berlin - Allemagne

L'Institut français d'Allemagne lance un appel à candidatures à destination des femmes professionnelles du jeu vidéo souhaitant participer au Pavillon France organisé à l'occasion de Games Ground 2026, qui se tiendra du 4 au 8 novembre à Berlin. Il s'agira de la première participation de l'Institut français d'Allemagne à l'événement.

Ce dispositif vise à renforcer la visibilité de la création vidéoludique française en Allemagne et à favoriser les relations entre les écosystèmes français, allemand et international, notamment dans les domaines de l'édition, de la distribution, du financement, de la coproduction et des partenariats.

Les studios sélectionnés bénéficieront d'une journée d'immersion dans l'écosystème berlinois avant le festival, d'un accès au Pavillon Game France et à des rencontres professionnelles dédiées aux femmes de l'industrie. Des mises en relation avec des acteurs allemands et internationaux ainsi qu'une participation aux différents rendez-vous professionnels organisés autour du Pavillon sont également prévues.

La participation au Pavillon France est prise en charge par l'Institut français d'Allemagne. Les frais de transport et d'hébergement restent toutefois à la charge des studios sélectionnés.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 5 octobre 2026.

Déposer une candidature pour le Pavillon France à Games Ground 2026