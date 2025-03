Plug In Digital acquiert le studio espagnol PixelRatio Studio

Plug In Digital, éditeur et distributeur mondial de jeux vidéo, est ravi d'annoncer l'acquisition de son partenaire de longue date PixelRatio, un studio de développement de jeux vidéo basé à Mérida, en Espagne. Cette acquisition stratégique constitue une étape majeure dans la mission de Plug In Digital : renforcer ses capacités de développement et proposer des expériences de jeu de qualité sur plusieurs supports, notamment sur plateformes mobiles.

Une collaboration de longue date

Fondé en 2011, PixelRatio s'est imposé comme un studio polyvalent et innovant, fort d'une solide expérience dans le développement, l'optimisation et le portage de jeux de haute qualité sur diverses plateformes. L'expertise de PixelRatio est particulièrement reconnue dans l'optimisation de l'interface (UI/UX) pour mobiles et consoles, ainsi qu'en VR. Son portfolio inclut notamment Fleet Commander et Hispania sur PC pour Avalon Digital, ainsi que le portage de plusieurs titres mobiles et consoles publiés par le label Dear Villagers de Plug In Digital, tels que MindCop et Revita, en plus d'autres jeux à venir.

Nous sommes ravis d'accueillir PixelRatio au sein de la famille Plug In Digital, déclare Francis Ingrand, PDG de Plug In Digital. Leur expertise en développement, notamment sur mobile et en portage, s'aligne parfaitement avec notre devise"Vos jeux partout", et notre volonté d'offrir la meilleure expérience possible sur plusieurs plateformes. Cette acquisition nous permettra d'internaliser nos activités de portage et d'étendre la diffusion de nos titres PC, qu'ils soient déjà disponibles ou à venir, vers les plateformes mobiles et les consoles."

Elargir les horizons

Après cinq années de collaboration, Plug In Digital renforce ainsi sa position de leader tout en explorant de nouvelles opportunités sur des marchés émergents, grâce à l'intégration de l'équipe talentueuse de PixelRatio et de son savoir-faire poussé en développement de jeux.

Nous sommes enchantés d'unir nos forces avec Plug In Digital, déclare Juan Ramón Rufo, fondateur de PixelRatio. Ce partenariat ouvre des perspectives très enthousiasmantes pour notre équipe et nous permettra de poursuivre notre mission : créer, optimiser et porter des jeux que le public apprécie. Nous avons hâte de collaborer encore plus étroitement avec Plug In Digital et de contribuer à leur vision ambitieuse pour l'avenir du jeu vidéo."

Regard vers l'avenir

En tant que nouvelle entité de Plug In Digital, PixelRatio continuera d'opérer depuis son siège à Mérida, en Espagne, et travaillera à distance avec les équipes de Plug In Digital ainsi que leurs partenaires externes pour optimiser et porter des jeux sur d'autres plateformes. Les ressources et l'expertise combinées des deux sociétés ouvrent la voie à de nouvelles possibilités de co-développement et à la création de projets innovants.

Plug In Digital sera également présent à la Game Developers Conference, qui se tiendra à San Francisco du 17 au 22 mars.