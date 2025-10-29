Call for Speakers - Student Game Conf 2025 de l'IIM

L'IIM Digital School organise la 6e édition de la Student Game Conf. Il s'agit d'un cycle de conférences où on parle de tous les sujets liés à l'industrie du JV : game design, art, dev / tech, business, prod, secteur, diversité & inclusion, accessibilité, etc. Les conférences sont principalement à destination d'étudiants en JV mais sont ouvertes à tout public (+2000 personnes sur notre discord).

On recherche activement des speakers :

La période : Lundi 15 décembre & mardi 16 décembre 2025

La durée : 30 minutes minimum (+ Q/R)

Talk de ton choix : Sur un sujet que tu maîtrises.

100% Online : Pas besoin de te déplacer ! On utilisera Discord.

Replay : Les confs seront rediffusées (avec votre accord préalable bien sûr) sur notre chaine youtube.

Intéressé-e ? Inscrivez-vous ici.