Les studios Spiders, Kylotonn et Cyanide en redressement judiciaire

Le groupe français Nacon a annoncé le placement en redressement judiciaire de plusieurs de ses filiales, dont les studios de développement Spiders, Kylotonn et Cyanide, ainsi que la société spécialisée Nacon Tech. Cette décision intervient dans le prolongement des difficultés financières rencontrées par la maison-mère ces dernières semaines.

Image : Illustration du jeu Styx - Blades of Greed de Cyanide

Une procédure visant à restructurer l'activité

Selon le communiqué publié par Nacon, ces procédures ont pour objectif de permettre au groupe de réorganiser son activité, de renégocier sa dette et de préserver l'emploi dans un cadre sécurisé. Le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une période d'observation pouvant aller jusqu'à 18 mois, durant laquelle les dettes antérieures sont gelées et un plan de continuation peut être élaboré.

Cette démarche concerne plusieurs entités clés du groupe, qui représentent une part importante de ses capacités de production. Selon certaines estimations, ces studios regroupent environ 300 à 320 collaborateurs, soit une part significative des effectifs de Nacon.

Des studios majeurs de l'écosystème français concernés

Les studios concernés comptent parmi les acteurs reconnus du paysage vidéoludique français :

Spiders , à l'origine de la licence GreedFall,

, à l'origine de la licence GreedFall, Kylotonn , notamment en charge de Test Drive Unlimited Solar Crown,

, notamment en charge de Test Drive Unlimited Solar Crown, Cyanide , connu pour la série Styx,

, connu pour la série Styx, ainsi que Nacon Tech, spécialisé dans la capture de mouvement.

Cette situation intervient alors que plusieurs de ces studios ont récemment lancé ou s'apprêtent à lancer de nouveaux titres, dans un contexte de forte pression sur leurs performances commerciales et techniques.

Un effet en cascade lié aux difficultés du groupe

Le placement en redressement judiciaire des filiales s'inscrit dans un effet de propagation des difficultés financières du groupe, après l'ouverture d'une procédure similaire pour Nacon début mars 2026.

Cette situation serait notamment liée à des tensions sur la dette du groupe, dans un contexte où sa stratégie de développement repose en grande partie sur la performance de ses productions AA.

Une activité maintenue pendant la période d'observation

Le redressement judiciaire n'implique pas l'arrêt des activités. Les studios concernés continuent de fonctionner sous la supervision d'administrateurs judiciaires, avec pour objectif de maintenir la production en cours et de préparer un éventuel plan de redressement.

Le droit français prévoit en effet que ce type de procédure vise prioritairement à assurer la continuité de l'activité et à préserver les emplois, avec des taux de survie historiquement significatifs pour les entreprises concernées.