Le jeu vidéo au Forum des images : 3 séances jusqu'en juillet Les 27 mai, 24 juin et 1er juillet

Session de jeu en salle, master class et conférence interactive, le Forum des images organise trois séances de jeu vidéo aux formats uniques pour terminer la saison avec panache ! Deux propositions au coeur de la thématique "L'Art du mensonge" : No, I'm Not a Human à jouer sur grand écran et un décryptage de l'influence de David Lynch sur l'art vidéoludique. Dans le cadre des Video Game Masters, Marine Macq reçoit le créateur de Carimara : Beneath the forlon limbs.

Image : Kentucky Route Zero Cardboard Computer

L'Art du mensonge

Mercredi 27 mai à 19h

Séance de jeu collective sur No I'm Not a Human

La thématique "L'Art du mensonge" est l'occasion parfaite d'interroger la place prépondérante de l'illusion et des faux-semblants dans le jeu vidéo, lors d'une session de jeu collective dédiée à No I'm Not a Human.

À vos manettes, pour découvrir en salle de cinéma cette aventure vidéoludique, produite par le studio Trioskaz et éditée par Critical Reflex !

Dans un monde dévasté par une mystérieuse apocalypse, les spectateur·ices incarnent les propriétaires d'une maison isolée, régulièrement dérangé-es par de pauvres gens leur demandant l'asile. Ces personnes sont-elles des humain·es ou des "visiteur·euses", déguisé-es pour mieux tromper et dévorer ?

Mercredi 1er juillet à 19h

"Le Troisième Monde : échos et reflets Lynchiens dans le jeu vidéo"

Une semaine d'hommage à David Lynch clôture le cycle "L'Art du mensonge". Au-delà de sa campagne pour la PlayStation 2, David Lynch s'est plusieurs fois intéressé au jeu vidéo. En retour, cette jeune industrie culturelle est restée fascinée par l'oeuvre du cinéaste, réconciliant les genres populaires et l'art expérimental.

"Le Troisième Monde : échos et reflets Lynchiens dans le jeu vidéo" se veut être une visite-éclair de l'héritage vidéoludique de David Lynch, animée par Antoine Ramo Lima et Mathieu Aubry (vidéastes de la chaîne Youtube Zeph & Ramo).

Video Game Masters

Mercredi 24 juin à 19h

Dans les coulisses de Carimara : Beneath the forlorn limbs

Le rendez-vous bimestriel des Video Game Masters, conçu et animé par Marine Macq (autrice et galeriste), est dédié à la direction créative d'un jeu vidéo, en présence de ses concepteur·ices. Chaque rencontre est suivie d'une dédicace d'oeuvres imprimées, prolongeant le plaisir de l'échange.

Carimara : Beneath the forlorn limbs est un jeu vidéo de fantasy sombre dans lequel un sorcier est missionné par une vieille dame pour déloger le fantôme qui hante la cave de sa maison. Un jeu d'enquête narratif, en huis clos, dont l'ambiance inquiétante et la stylisation originale forment un "combo" gagnant.

Bastinus Rex, de son vrai nom Bastien Mahaut, est le créateur de Carimara. À l'occasion de cette séance, il revient sur son expérience de développeur solo. Esthétique, écriture, "gameplay" ou encore ambiance sonore, l'auteur met en lumière son approche du design et ses multiples inspirations.

Plus d'informations