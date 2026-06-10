Le jeu vidéo Clair Obscur vous donne rendez-vous au musée d'Orsay le 25 juin Orsay Live ! exceptionnel : Renoir au Clair Obscur - Le 10e art à l'honneur au musée d'Orsay

Dans le cadre de l'exposition "Renoir et l'amour : la modernité heureuse", le musée d'Orsay consacre une soirée exceptionnelle au 10e art. Conférence, concert, exposition offrent au public une immersion dans l'univers fascinant de Clair Obscur : Expedition 33. Ce jeu vidéo, plusieurs fois récompensé, s'inspire de la France de la Belle Epoque et de la relation entre Auguste Renoir et son épouse Aline.

Le temps d'une semaine, le musée d'Orsay voit les choses en grand pour accueillir l'univers visuel de Clair Obscur : Expédition 33. Grâce à un dispositif innovant, l'allée centrale de la nef se pare de prises de vues en jeu et concept arts, parfois inédits, qui entretiennent tous de profonds rapports esthétiques avec les collections du musée.

La peinture est omniprésente dans l'histoire de Clair Obscur : Expédition 33. Elle donne sa fonction à l'antagoniste dès les prémices de l'intrigue, et continue d'apporter de l'épaisseur au récit jusqu'à son aboutissement. L'accrochage se propose d'élucider quelques clins d'oeil, "easter eggs", et échos transhistoriques : des pavés miroitants de Rue de Paris en temps de pluie de Gustave Caillebotte, auquel répondent les reflets de textures des sols de Lumière, jusqu'à la vue générale de Paris en ballon de Victor Navlet, dans la perspective du vol d'Esquie. Les architectures des gares d'Orsay et de Monoco se répondent, tandis que les iconiques monuments publics ou de mobilier urbain se croisent dans les environnements haussmanniens de Paris ville lumière à la ville inventée de Lumière. L'équipe artistique de Clair Obscur : Expédition 33 a puisé ses références dans l'iconographie que les collections du musée d'Orsay recouvrent, pour mieux en réinventer les emblèmes : Tour Eiffel et Arc de triomphe fracturés, Fontaines Wallaces statuarisées, et le monde soutenu par les quatre parties de Carpeaux en éclats...

Pour tout un nouveau public, le nom de "Renoir" évoque désormais aussi le patriarche de la famille Dessendre, et le musée d'Orsay les invite à redécouvrir comment pour Auguste Renoir, l'amour est aussi l'émotion fondatrice de bien des compositions, le liant humain qui donne vie aux toiles vibrantes, colorées où tout est possible… Par le prisme de la relation entre Renoir et Aline, Clair Obscur : Expedition 33 offre une médiation sur les liens entre l'art et la vie et introduit la réflexion que la peinture serait un refuge face aux souffrances du monde, et par prolongement une considération sur le pouvoir des mondes imaginaires du jeu vidéo. Qu'il s'agisse de son esthétique, ses sources d'inspiration et la force de son message, Clair Obscur : Expedition 33 propose un rapprochement novateur entre la peinture et le dixième art, auquel le musée d'Orsay veut rendre hommage.

Nicolas Gausserand

Conseiller de la Présidente, en charge des questions internationales et contemporaines

Programme

Accès en continu de 19h à 20h45 aux expositions "Renoir et l'amour : la modernité heureuse", "Renoir redessinateur" et à l'accrochage exceptionnel Clair Obscur : Expedition 33 visible du 23 au 28 juin.

Rencontre avec les créateurs de Clair Obscur : Expedition 33

De 19h15 à 20h

Niveau 2 / Salle des fêtes

Cette conférence inédite propose aux visiteurs de découvrir en profondeur cette oeuvre plusieurs fois récompensée, ses innovations artistiques, ses liens étroits avec la peinture impressionniste, et son univers inspiré par la Belle Epoque.

Avec les créateurs du jeu, Guillaume Broche (directeur créatif) et Nicholas Maxson-Francombe (directeur artistique), et Paul Perrin, conservateur en chef, directeur de la conservation et des collections du musée d'Orsay. Modérée par Nicolas Gausserand, conseiller de la présidente, en charge des questions internationales et contemporaines.

Concert Clair Obscur : Expedition 33 - A Painted Symphony

De 20h45 à 21h15

Niveau Nef

Pour clôturer la soirée, les visiteurs pourront assister à un format de concert intimiste dans la grande nef du musée d'Orsay avec Lorien Testard et Alice Duport-Percier qui interpréteront la bande originale qu'ils ont composée pour Clair Obscur : Expedition 33. Sur scène, la soprano Alice Duport-Percier déploiera sa voix exceptionnelle, accompagnée de Lorien Testard à la guitare et d'Orane Donnadieu au piano, ainsi que deux violoncellistes.

Informations pratiques

Musée d'Orsay

Esplanade Valéry Giscard d'Estaing

75007 Paris

Jeudi 25 juin de 19h à 22h

Salle des fêtes et Nef du musée d'Orsay

Tarifs : 14€ / 10€