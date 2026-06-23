Appel à candidatures pour Game Connect Sea 2026, programme d'immersion professionnelle en Asie du Sud-Est Du 20 octobre au 1er novembre 2026 Bali (IGDX) & Bangkok (Gamescom Asia x Thailand Game Show)

L'Institut français d'Indonésie et l'Ambassade de France en Thaïlande ont lancé l'appel à candidatures pour l'édition 2026 de Game Connect Sea, un programme d'immersion professionnelle destiné aux acteurs français de l'industrie du jeu vidéo souhaitant développer leurs activités en Asie du Sud-Est.

La mission se déroulera du 20 octobre au 1er novembre 2026 et permettra à une délégation française de participer à deux rendez-vous majeurs de l'écosystème régional : l'Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) à Bali, puis la Gamescom Asia x Thailand Game Show à Bangkok.

Le programme s'adresse aux studios de développement, éditeurs, établissements de formation et organisations professionnelles désireux de mieux appréhender les marchés d'Asie du Sud-Est, d'identifier de nouveaux partenaires ou d'explorer des opportunités de collaboration dans la région.

L'Asie du Sud-Est constitue l'une des zones les plus dynamiques de l'industrie mondiale du jeu vidéo, portée par la croissance des marchés mobiles, l'émergence de nouveaux studios et le développement des écosystèmes régionaux. Les événements retenus dans le cadre du programme réunissent des acteurs locaux et internationaux de la production, de l'édition, de l'investissement et de la distribution.

Les participants sélectionnés bénéficieront d'un programme d'immersion professionnelle articulé autour de rencontres, d'échanges et d'opportunités de mise en relation avec les acteurs de l'industrie régionale.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 8 juillet 2026.

Informations complémentaires et dossier de candidature : Appel à candidatures : Game Connect Sea 2026