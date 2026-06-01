Colloque "Quand le jeu vidéo joue sa partition" - Appel à contributions Réception des candidatures avant le 30 juin 2026

Notre huitième colloque se tiendra à nouveau à Paris , toujours au Forum des Images dans le confort de la salle 500.

Attention, cette année, la date est avancée au 10 octobre et non en novembre comme les années précédentes.

Sans attendre, notez la date dans votre agenda !

Comme pour éditions précédentes, nous espérons pouvoir bénéficier du soutien du CNC et de nos partenaires habituels.

Avant de découvrir le programme détaillé, si vous ne connaissez pas ce grand rendez-vous annuel pour la préservation du patrimoine de la création vidéoludique, nous vous invitons à consulter les compte-rendus des éditions précédentes.

Appel à contributions

Intitulé "Quand le jeu vidéo joue sa partition", la thématique choisie cette année pour le 8ème colloque est axée sur la musique et le son et les liaisons que l'art mélodique entretient avec le jeu vidéo, que ce soit sur un plan historique, technique, ludique ou encore légal, pour citer quelques approches possibles.

Nous avons déjà établi un programme prévisionnel mais sommes ouverts à toutes propositions.

Nous sommes donc à la recherche d'intervenantes et d'intervenants susceptibles de nous proposer des contributions originales en rapport avec le sujet de ce colloque.

Que vous soyez universitaires, chercheurs indépendants ou travaillant dans le milieu du jeu vidéo, n'hésitez pas à nous soumettre vos propositions (un titre et un résumé en 200 mots) ou à candidater pour être modérateur sur une table ronde avant le 30 juin 2026 à l'adresse suivante : Colloque_CNJV@pm.me