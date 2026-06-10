Paris Game Biz 2026 se tiendra les 20 et 21 octobre à Paris

La troisième édition de Paris Game Biz, événement professionnel dédié aux rencontres d'affaires dans l'industrie du jeu vidéo, se déroulera les 20 et 21 octobre 2026 à Paris. Organisé par Capital Games, le rendez-vous a pour objectif de favoriser les échanges entre studios de développement et acteurs du financement et de l'édition.

Un format centré sur les rencontres B2B

Contrairement aux grands salons mêlant activités grand public et professionnelles, Paris Game Biz adopte une approche exclusivement tournée vers le business-to-business. L'événement repose principalement sur un programme de rendez-vous individuels entre studios sélectionnés et acheteurs internationaux, incluant notamment des éditeurs et des investisseurs.

Pour cette édition 2026, les organisateurs prévoient la participation d'environ 90 studios et 45 buyers internationaux, avec une volonté affichée d'élargir encore la diversité géographique et éditoriale des participants.

Un contexte marqué par les enjeux de financement

Cette nouvelle édition intervient dans un environnement économique où les questions de financement et d'accès au marché occupent une place croissante pour les studios indépendants et les structures en développement.

Selon Capital Games, Paris Game Biz vise à faciliter la mise en relation entre porteurs de projets et partenaires potentiels, grâce à une préparation en amont des rendez-vous et à la communication des critères de recherche des éditeurs participants.

L'édition 2025 avait réuni 70 studios et 35 acheteurs internationaux, pour plus de 500 rendez-vous professionnels organisés.

Un nouveau lieu pour 2026

Paris Game Biz 2026 prendra place à l'Espace Cléry, un hôtel particulier situé dans le centre de Paris. Ce changement de cadre accompagne la montée en puissance progressive de l'événement depuis sa création en 2024.

Les modalités de candidature des studios ainsi que la liste des acheteurs participants seront communiquées ultérieurement par les organisateurs.

Pour les professionnels du secteur à la recherche d'opportunités d'édition, d'investissement ou de développement commercial, Paris Game Biz s'inscrit désormais parmi les rendez-vous d'affaires du calendrier français du jeu vidéo.

Pour plus d'informations : parisgamebiz@capital-games.org