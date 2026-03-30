Games Made in France 2026 : les 38 jeux vidéo dévoilés de cette 6e édition Du 23 au 26 avril 2026 - Sur la chaine Twitch de MisterMV

Le 23 avril à 18h30, c'est le top départ pour les Games Made in France, sur la chaîne Twitch de MisterMV. Porté par le cluster francilien Capital Games, l'ensemble des associations régionales du jeu vidéo, le soutien du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC) et de la Région Île-de-France, Games Made in France est l'événement incontournable qui permet de (re)découvrir toute la richesse des jeux vidéo indépendants français avec 4 jours de live en compagnie d'un casting de qualité, du 23 au 26 avril.

38 titres qui reflètent la richesse créative de l'ensemble du territoire

Games Made in France se positionne comme un événement online important de la scène indépendante française avec 7 000 viewers en moyenne, 1 million sur les 4 jours avec une moyenne de 300 000 spectateurs uniques par jour pendant le show.

Pendant les lives de cette 6ème édition, MisterMV, At0mium, Trinity et DamDamLive partageront la scène pour présenter aux viewers toute la créativité et la diversité de l'écosystème français.

Plus de 38 titres seront présentés lors de ce show

L'événement accueillera également les associations régionales du jeu vidéo autour de formats tels que des tables rondes et prises de parole dédiées : Capital Games, Push Start, Game Only, Game In, SO Games, East Games, Atlangames et Bouftang.

Games Made in France : 1er événement online du jeu vidéo indé français

En 2025, parmi une line-up de 45 jeux, les viewers ont eu l'occasion de découvrir des titres tels que Rematch (Sloclap), Absolum (Dotemu, Guard Crush Games, Supamonks), Mio : Memories in Orbit (Douze Dixièmes) qui ont rencontré un franc succès lors de leur sortie, mais également Tenjutsu (Deepnight Games) qui a marqué la communauté.