Games Made in France 2026 : les 38 jeux vidéo dévoilés de cette 6e édition
Du 23 au 26 avril 2026 - Sur la chaine Twitch de MisterMV
Le 23 avril à 18h30, c'est le top départ pour les Games Made in France, sur la chaîne Twitch de MisterMV. Porté par le cluster francilien Capital Games, l'ensemble des associations régionales du jeu vidéo, le soutien du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC) et de la Région Île-de-France, Games Made in France est l'événement incontournable qui permet de (re)découvrir toute la richesse des jeux vidéo indépendants français avec 4 jours de live en compagnie d'un casting de qualité, du 23 au 26 avril.
38 titres qui reflètent la richesse créative de l'ensemble du territoire
Games Made in France se positionne comme un événement online important de la scène indépendante française avec 7 000 viewers en moyenne, 1 million sur les 4 jours avec une moyenne de 300 000 spectateurs uniques par jour pendant le show.
Pendant les lives de cette 6ème édition, MisterMV, At0mium, Trinity et DamDamLive partageront la scène pour présenter aux viewers toute la créativité et la diversité de l'écosystème français.
Plus de 38 titres seront présentés lors de ce show
- Dotemu / Guard Crush Games / Supamonks avec Absolum, beat'em up roguelike speedrunné durant l'événement !
- Enslip avec Ancestral Players, jeu de combat multijoueur
- Don't Nod avec Aphelion, jeu d'aventure narratif science-fiction
- Le Rado avec Appulse, jeu mêlant flipper, shooter et roguelike dans l'espace
- Hibernian Workshop / MP2 Games avec Astral Ascent, jeu de plateforme roguelike jouable en coop
- Alt Shift / Dotemu avec Battlestar Galactica, jeu de stratégie roguelike dans l'univers de la série
- Magic Pockets avec Clean Up Earth, cosy game multijoueur de nettoyage écologique
- ZDT Studio / Konami avec Darwin's Paradox, jeu d'action-aventure
- Opal Grave Games avec Dissimilar, jeu mêlant enquête et combat tactique au tour-par-tour
- Drop Rate Studio / Dear Villagers avec Dive or Die - Children of Rain, jeu d'horreur et d'exploration dans un univers lovecraftien
- Shine 3D avec Don't Fall, jeu de plateforme en 3D multijoueur en coop et versus
- Amplitude Studio / Hooded Horse avec Endless Legend 2, jeu de stratégie et simulation en multijoueurs
- Super AC avec Eona, jeu de plateforme et énigmes dans une ambiance horrifique
- Emeteria / New Tales avec Fading Echo, jeu solo d'action-aventure
- Rebound CG avec Furyball - Rogue Revenge, jeu de combat mêlant air-hockey et mécaniques roguelike
- Ars Goetia / Dear Villagers avec HellSlave II : Judgement of the Archon, RPG de Dark Fantasy en 2D
- Ludogram avec Invokyr, jeu d'horreur et survie en multijoueur
- WillGreen Studio avec Knightstones, jeu de combat tactique roguelike
- Sol Brothers avec Maseylia : Echoes of the Past, jeu metroidvania d'aventure et exploration
- Coven avec Micromega, jeu de puzzle surréaliste en 2D basé sur la physique
- Ninpo Game Studio avec Pirates : Rogue's Fortune, jeu roguelike d'action et aventure
- Asobo studio / Focus Entertainment avec une masterclass sur la saga A Plague Tale, jeu d'aventure narratif dans la France du XIVe siècle
- Mad About Pandas / Focus Entertainment avec le jeu narratif Yerba Buena, édité en France
- Piraknights Games / Team 17 avec Sintopia, jeu de gestion et d'automatisation en enfer
- Wild Wits / Curve Games avec Sovereign Tower, RPG de gestion narratif excentrique dans un univers médieval
- Auroch Digital / Dotemu / Game Source Entertainment avec Starship Troopers : Ultimate Bug War ! , FPS rétro dans l'univers de Starship Troopers
- Opia Games avec Sydless, shooter au gameplay rapide et nerveux
- VR Studio LDLC avec TaVRn's Takedown - Naheulbeuk, beat 'em up en VR dans l'univers du Donjon de Naheulbeuk
- Artefacts Studio / Shine Group / New Tales avec Terrinoth : Heroes of Descent, RPG tactique en coop tiré du jeu de plateau Terrinoth
- Darjeeling / Arte France avec The Merlies, jeu d'aventure, exploration et gestion dans un univers enchanteur
- Sunny Lab / Silver Lining Interactive avec The Witch's Bakery, RPG d'aventure narratif incarnant une sorcière-boulangère à Paris
- DigixArt / Thq Nordic avec Tides of Tomorrow, aventure narrative dans un système multijoueur innovant
- Oopsie Daisies / Arte France avec Tom the Postgirl, point and click narratif à l'humour noir
- 3K Elo Games avec Vyder, platform fighter en multijoueur de 2 à 4
- La Folie Studio avec Wavekin, jeu d'aventure narrative et d'exploration sous-marine
- Attaboy Interactive avec Wonderfall, un jeu d'aventure narrative et d'exploration urbaine dans un Paris des années 20
- Avec la présence de Goblinz Studio
L'événement accueillera également les associations régionales du jeu vidéo autour de formats tels que des tables rondes et prises de parole dédiées : Capital Games, Push Start, Game Only, Game In, SO Games, East Games, Atlangames et Bouftang.
Games Made in France : 1er événement online du jeu vidéo indé français
En 2025, parmi une line-up de 45 jeux, les viewers ont eu l'occasion de découvrir des titres tels que Rematch (Sloclap), Absolum (Dotemu, Guard Crush Games, Supamonks), Mio : Memories in Orbit (Douze Dixièmes) qui ont rencontré un franc succès lors de leur sortie, mais également Tenjutsu (Deepnight Games) qui a marqué la communauté.