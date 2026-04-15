Le Paris Indie Games Developers (PIGD) s'installe à la Cité des sciences et de l'industrie : une journée exceptionnelle dédiée à la création vidéoludique indépendante

Né en 2012 à l'initiative de Claire Léger, le Paris Indie Games Developers (PIGD) s'est imposé au fil des années comme un rendez-vous incontournable de la scène vidéoludique indépendante parisienne. Initialement conçu comme un meetup convivial réunissant créateurs et développeurs, l'événement a su fédérer une communauté dynamique de près de 1200 membres, mêlant professionnels et étudiants passionnés.

Repris et développé par Sergio Schiavo et Alexandre Boureau, rejoints en 2017 par Peter Pescari, le PIGD s'organise aujourd'hui chaque dernier jeudi du mois au Reset Bar. Sa formule : interventions d'experts, présentations de projets en cours et moments privilégiés de réseautage, dans un esprit de partage, de transmission et de bienveillance.

Une première édition exceptionnelle à la Cité des sciences et de l'industrie

Pour la première fois, le samedi 25 avril 2026, le PIGD investit la Cité des sciences et de l'industrie, avec le soutien du Carrefour Numérique².

Cette édition inédite marque une étape majeure dans le développement de l'événement, avec l'ambition de faire dialoguer création indépendante, innovation technologique et grand public au sein d'un lieu emblématique de la culture scientifique et numérique.

Une journée riche en rencontres et en découvertes

Tout au long de la journée, les visiteurs - professionnels comme amateurs - auront l'opportunité de :

Rencontrer des créateurs : développeurs, graphistes, compositeurs et designers

Découvrir des jeux originaux en cours de développement

Echanger avec des experts issus de grands studios et de la presse spécialisée

Matinée professionnelle : accompagner les talents émergents

La matinée sera consacrée à l'accompagnement des créateurs :

Pitch de 10 projets sélectionnés devant un jury d'experts

Retours personnalisés pour améliorer leur présentation et faciliter leur accès à l'édition

Conférence : "Comment faire exister et lancer son jeu vidéo sur le marché ?"

Une analyse concrète des enjeux économiques et stratégiques du secteur

Après-midi grand public : immersion dans la scène indépendante

L'après-midi s'ouvrira à un public élargi avec :

Une vingtaine de stands jouables présentant des créations inédites

Une conférence accessible à tous mettant en lumière les enjeux et le dynamisme du jeu vidéo indépendant en France

Le streamer KeydeeGamerBoy proposera une couverture en direct sur Twitch, offrant une visibilité accrue aux projets présentés.

Clôture festive : quand musique et jeu vidéo se rencontrent

La journée se conclura par une programmation originale autour de la musique vidéoludique :

Blind Test musical

Concert du Portal Wombat Band, revisitant les grands classiques du jeu vidéo

Informations pratiques