Exposition "Video Games & Music" La musique dont vous êtes le héros, à la Philharmonie de Paris du 2 avril au 1 novembre 2026

Pour la première fois, une exposition retrace l'histoire fascinante des liens entre musique et jeu vidéo, de l'ère 8 bits aux orchestres symphoniques.

En un demi-siècle, la musique de jeu vidéo s'est imposée comme un phénomène mondial. Inscrite dans les parcours de vie de plusieurs générations, elle accompagne aussi bien des récits intimes que des aventures collectives. Longtemps limitée à quelques bips fonctionnels, la musique de jeu vidéo - ou VGM pour "Video Game Music" - a grandi avec la technologie, jusqu'à devenir un champ créatif foisonnant, exigeant et inventif. Elle convoque l'orchestre symphonique comme l'électronique la plus expérimentale, explore tous les genres musicaux et incarne une forme singulière : celle d'une musique qui ne se contente pas d'être écoutée mais qui se joue, s'expérimente, se vit. Le joueur devient déclencheur, acteur, musicien.

Inspirée par la structure des jeux vidéo, l'exposition se déploie comme un monde ouvert, invitant chaque visiteur à choisir sa progression à travers un paysage dynamique mêlant son, musique et jeu. L'espace s'articule en plusieurs thématiques, chacune proposant modules et stations interactives. Une vingtaine de jeux jouables sont déployés tout au long d'un parcours enrichi d'artworks, de consoles, d'instruments, de photographies et de contenus audiovisuels.

Bienvenue dans l'exposition dont vous êtes le héros.

Commissaires : Fanny Rebillard et Jean Zeid

Scénographie : La Sagna & Racine

Réservations