Space Game Jam 99 - Ouverture des inscriptions

La Fondation de l'Espace, présidée par Thomas Pesquet, lance la première Game Jam pour le spatial du 10 au 19 avril 2026 : la Space Game Jam 99 !

Pourquoi cette Game Jam ?

Parce que 99 % du spatial est tourné vers la Terre.

Parce que l'Espace est une industrie majeure pour la protection de la Terre et de l'humanité.

Pour que les acteurs du spatial rencontrent leurs futurs talents issus d'horizons variés : gaming, arts, sciences et ingénierie.

Organisée sur 10 jours, du 10 au 19 avril 2026, la Space Game Jam 99 mettra à l'honneur les entreprises et acteurs publics engagés pour un spatial responsable et couronnera les créations les plus fun et sensibles.

Déployée en ligne sur tout le territoire, la Space Game Jam 99 s'appuie déjà sur sept chapitres locaux (Bordeaux, Cannes, Kourou, Montpellier, Paris, Rennes, Toulouse) qui accueilleront au démarrage les jammeurs qui le souhaitent, le vendredi 10 avril (extra-time pour les Parisiens, qui pourront rester 48h). Chaque équipe travaillera ensuite à distance.

Les équipes pourront ainsi rencontrer les acteurs du spatial, échanger avec leurs mentors, et avoir accès à des assets spécifiques. La soumission se fera en ligne le dimanche 19 avril sur itch.

La remise des prix aura lieu le 7 juillet à Paris lors des Assises du NewSpace, à la Cité des Sciences et de l'Industrie.

Les inscriptions individuelles sont ouvertes jusqu'au 5 avril 2026 aux étudiants de plus de 18 ans issus de tout horizon et spécialité, l'interdisciplinarité étant encouragée. Les équipes seront constituées dans un second temps. Un discord sera ouvert et accessible aux inscrits pour préparer la game jam.

Plus d'informations - Inscription en ligne