Le rachat d'Electronic Arts par PIF, Silver Lake et Affinity Partners est finalisé

Electronic Arts a annoncé la finalisation de son acquisition par un consortium réunissant le le Public Investment Fund (PIF), la société d'investissement Silver Lake et Affinity Partners. L'opération, annoncée en septembre 2025, avait été approuvée par les actionnaires d'EA en décembre dernier.

Image : Star Wars Zero Company (Electronic Arts)

À l'issue de la transaction, les actionnaires d'Electronic Arts reçoivent 210 dollars en numéraire pour chaque action détenue. Le groupe quitte parallèlement la cote du Nasdaq et devient une société non cotée.

Le PIF était déjà actionnaire minoritaire d'Electronic Arts depuis plus de cinq ans. Le fonds souverain saoudien poursuit ainsi ses investissements dans le jeu vidéo et l'esport, identifiés comme des secteurs prioritaires dans sa stratégie de diversification économique. Il est accompagné dans cette opération par Silver Lake, spécialisé dans les investissements technologiques, et Affinity Partners, société d'investissement fondée en 2021 par Jared Kushner.

La direction d'Electronic Arts reste conduite par Andrew Wilson. Les nouveaux propriétaires indiquent vouloir poursuivre les investissements dans le développement du groupe, Silver Lake citant notamment l'intelligence artificielle parmi les technologies susceptibles d'être utilisées pour la production des jeux et l'expérience des joueurs.

Electronic Arts a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 7,5 milliards de dollars sur son exercice fiscal 2026. Son catalogue comprend notamment EA Sports FC, Battlefield, Apex Legends, The Sims, Need for Speed, Dragon Age et F1.

La finalisation de cette acquisition marque un changement important dans l'actionnariat de l'un des principaux éditeurs mondiaux de jeux vidéo et renforce également la place du PIF saoudien parmi les investisseurs internationaux du secteur.

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