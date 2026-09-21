Plaion et Thrustmaster concluent un accord de distribution en Europe

Plaion et Thrustmaster annoncent la signature d'un accord de distribution portant sur plusieurs marchés européens. Dans le cadre de ce partenariat, Plaion assurera la distribution des périphériques et accessoires de la marque Thrustmaster en s'appuyant sur son réseau commercial et ses relations avec les enseignes spécialisées.

Pour Plaion, filiale d'Embracer Group, cet accord s'inscrit dans une stratégie visant à élargir son activité de distribution au-delà des jeux vidéo, en regroupant jeux, consoles, matériels et accessoires au sein d'une même infrastructure commerciale européenne.

Thrustmaster est une marque du groupe français Guillemot Corporation, également propriétaire de Hercules. Le groupe, présent directement dans onze pays, indique distribuer ses produits dans plus de 150 pays. Son catalogue Thrustmaster est notamment positionné sur les périphériques de simulation automobile et aéronautique ainsi que sur différents accessoires destinés aux joueurs.

Cet accord illustre plus largement la diversification des activités des acteurs historiques de l'édition et de la distribution de jeux vidéo, qui cherchent à mutualiser leurs réseaux commerciaux en intégrant progressivement matériels, périphériques et accessoires à leur offre.