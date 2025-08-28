Zevent 2025 : Twitch au coeur du caritatif en live Une nouvelle ère de solidarité en direct

Le compte à rebours est lancé : du 4 au 7 septembre, la scène Twitch vibrera au rythme du Zevent, l'un des plus grands événements caritatifs en streaming en Europe. Créé en 2016 par Adrien Nougaret (alias ZeratoR), le Zevent s'est imposé en moins d'une décennie comme un rendez-vous incontournable mêlant divertissement et engagement solidaire.

L'événement se déroulera en deux temps : un concert d'ouverture donnant le coup d'envoi sera suivi d'un marathon caritatif en streaming de plus de 50 heures, au cours duquel des dizaines de streamers se relaieront pour diffuser du contenu en direct. Leur mission ? Mobiliser leur communauté pour soutenir une cause commune et récolter des fonds pour diverses associations comme La Ligue Contre le Cancer, l'Association Française des aidants, Helebor ou encore Nightline.

La générosité au service de grandes causes

Depuis sa création, le Zevent a permis de lever plusieurs millions d'euros pour diverses associations, telles que Sea Shepherd, Action Contre La Faim, ou encore le Secours Populaire. Les montants collectés témoignent de l'ampleur de la mobilisation, mais surtout de la puissance du modèle Twitch permettant d'amplifier le message porté par les associations, qu'elles soient humanitaires, environnementales et sociales.

Et le Zevent n'est pas un cas isolé. D'autres événements caritatifs ont su tirer parti de la plateforme de live streaming pour fédérer et collecter à grande échelle :

SpeeDons 2025 , organisé par MisterMV, a récolté plus de 2 millions d'euros pour Médecins du Monde lors de sa 5e édition.

, organisé par MisterMV, a récolté plus de 2 millions d'euros pour Médecins du Monde lors de sa 5e édition. Furax et Et Ta Cause ont permis de financer des actions contre le cyberharcèlement et les violences sexistes et sexuelles, avec respectivement 150 000 et 120 000 euros collectés.

et ont permis de financer des actions contre le cyberharcèlement et les violences sexistes et sexuelles, avec respectivement 150 000 et 120 000 euros collectés. Le Téléthon Gaming, déclinaison numérique du Téléthon TV, a su fédérer un public jeune et engagé, les 29 et 30 novembre dernier.

Twitch, l'eldorado de la solidarité en live

Pourquoi Twitch est-il devenu la plateforme de prédilection pour ces marathons caritatifs ? La réponse tient en un mot : communauté.

Twitch offre une expérience interactive, authentique et en temps réel. Les viewers ne se contentent pas de regarder : ils participent, échangent, et contribuent à l'animation du live via le chat. Cette dynamique communautaire est au coeur du succès des événements caritatifs sur la plateforme.

Une génération en quête de sens

Ce phénomène est aussi révélateur d'un changement profond : la Gen Z aspire à des expériences où elle peut prendre le pouvoir, se rendre utile, et vivre des émotions collectives. Les événements caritatifs sur Twitch répondent à ces attentes, en offrant une combinaison unique de plaisir, d'engagement et d'impact réel.

La technologie devient ici un moteur de lien social. En rendant les causes accessibles, ludiques et interactives, Twitch permet à chacun de contribuer à sa manière, qu'il soit simple spectateur ou créateur de contenu.

Du concert d'ouverture au marathon de plus de 50 heures, le Zevent illustre la naissance d'un nouveau modèle caritatif : interactif, collectif et profondément ancré dans l'esprit communautaire de Twitch"

déclare Pontus Eskilsson, VP Global Partnerships chez Twitch.

"Les événements caritatifs ont évolué. Ceux-ci ne se limitent plus à des formats traditionnels mais se réinventent à l'ère du digital. Le live streaming, et en particulier Twitch, illustre parfaitement cette transformation. Plus qu'une simple plateforme de diffusion, Twitch est un espace vivant où streamers et viewers co-construisent en temps réel un élan solidaire. Grâce au chat interactif, à la proximité des créateurs et à l'authenticité des échanges, Twitch transforme chaque spectateur en acteur. C'est cette capacité unique à fédérer, mobiliser et amplifier les causes qui fait aujourd'hui du live streaming le coeur battant de la générosité en ligne"

Vers un nouveau visage du caritatif

Le live streaming caritatif sur Twitch n'est plus une tendance émergente : c'est un nouveau modèle d'engagement, plus transparent, plus direct, et surtout plus collectif.

Rendez-vous du 4 au 7 septembre pour vivre ce moment unique, et prouver une fois de plus que le livestreaming peut aussi changer la donne !