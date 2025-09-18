Game jam : apprendre l'histoire grâce aux jeux vidéo

Pour la quatrième année consécutive les Rendez-vous de l'histoire organisent une compétition de création de jeux vidéo, en ligne, sur 2 jours, appelée "Game Jam des rendez-vous de l'histoire".

Le défi est lancé conjointement à plusieurs équipes, constituées d'un ou deux développeurs, d'un sound designer, d'un game artist, d'un graphiste et d'un enseignant. Ensemble ils auront 48h pour transformer des chapitres d'histoire, issus des programmes d'enseignement des collèges et lycées, en jeux vidéo, utilisables en classe.

Cet événement insolite, organisé en partenariat avec l'association "La Science entre en jeu", sur une idée des Clionautes, se tiendra du 26 au 28 septembre 2025.

La Game Jam se déroulera entièrement en ligne, dans une Halle aux grains virtuelle - monument emblématique du festival blésois - recréé pour l'occasion dans un style "Pixel Art". L'événement sera relayé, en direct, sur la chaîne Twitch "Histoire en jeux".

De cette collaboration naîtront huit jeux originaux, présentés pendant le festival sur le stand de la Game Jam, situé dans l'Agora numérique, à la bibliothèque Abbé-Grégoire.

Vendredi 10 et samedi 11 octobre les festivaliers pourront ainsi tester les jeux et échanger avec les "jammeurs" qui les ont créés.

Le dimanche 12 octobre à 16h30 la remise du "Prix de la Game Jam" récompensera l'une de ces créations numériques inédites.

En parallèle, un colloque et plusieurs tables rondes consacrées à la place de l'histoire dans le jeu vidéo et à celle du jeu vidéo dans l'histoire seront aussi proposées :

Existe-t-il une "French Touch" dans la création vidéoludique ?

Quelles représentations de l'histoire de France véhiculent les jeux vidéo ?

Comment les jeux peuvent-ils être des outils d'apprentissage historique ?

Autant de questions qui seront soulevées à l'occasion des Rendez-vous de l'histoire 2025.

Téléchargez le programme complet du festival