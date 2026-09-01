Pullup Entertainment détaille son line-up 2026 et 2027 après la Gamescom

Pullup Entertainment a profité de la Gamescom 2026 pour présenter plusieurs titres à venir au sein de ses différentes activités d'édition et de développement. Le groupe français a communiqué sur plus de dix jeux, entre nouvelles licences, suites, titres sous licence et productions déjà disponibles.

Chez Focus Entertainment Publishing, plusieurs annonces concernent des sorties prévues en 2027. Le label éditera Clutch, nouvelle licence développée par Maverick Games, studio fondé par d'anciens créateurs de Forza Horizon. Ce jeu de course mettra en scène de jeunes pilotes évoluant entre compétition automobile officielle et courses clandestines. Sa sortie est prévue au printemps 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Image : Clutch - Maverick Games

Focus Entertainment Publishing a également annoncé Elta : Defy All Gods, développé par Afterburner Studios. Le titre prendra la forme d'un action-platformer mêlant science-fiction et fantasy, avec combats au corps à corps, exploration et séquences de plateforme. Sa sortie est elle aussi prévue au printemps 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Autre titre présenté, Road Kings est une simulation de conduite de poids lourd développée avec l'expertise de Saber. Le jeu proposera au joueur de parcourir le sud des Etats-Unis au volant d'un semi-remorque, tout en développant progressivement son activité de transport. Sa sortie est fixée au 11 mars 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Resonance : A Plague Tale Legacy, préquelle de la série développée par Asobo Studio, a également été mise en avant durant l'Opening Night Live. Le jeu combine combat, exploration, énigmes environnementales et narration, dans l'univers de A Plague Tale. Il est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Focus Entertainment a enfin présenté BioEden, développé par Broken Arms Games. Ce jeu de gestion propose de restaurer une planète désolée en gérant ses ressources et en accompagnant le développement progressif de la faune et de la flore. Sa sortie est prévue le 3 septembre sur l'ensemble des plateformes annoncées par l'éditeur.

Du côté de Dotemu, quatre titres ont été mis en avant. Acornia : Mirror Worlds, développé par Splashteam et publié sous le label The Arcade Crew, est un jeu d'action-aventure en 2D mêlant exploration, combats et gestion d'une pâtisserie. Il est prévu pour 2027 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

Dotemu a également annoncé Dungeons & Dragons : Long Rest Tavern, développé par Homo Ludens sous licence officielle Dungeons & Dragons. Le joueur y incarnera un aubergiste chargé d'accueillir et de préparer les aventuriers avant leurs quêtes. Le titre est attendu en 2027 sur PC.

Warhammer Age of Sigmar : Deathmaster, développé par Old Skull Games, a de son côté dévoilé ses premières images de gameplay. Ce jeu de plateforme, d'action et d'infiltration s'inscrit dans l'univers de Games Workshop et sortira en 2027 sur PC et consoles.

Dotemu a enfin présenté Blasterbug : Last Bug Standing ! , un party game jouable jusqu'à huit participants en multijoueur local. Le titre, centré sur des affrontements dans des arènes évolutives, est déjà disponible gratuitement.

Pullup Entertainment a également communiqué sur les prochaines productions de ses studios internes. Train Sim World 7, développé et édité par Dovetail Games, est prévu pour le 15 septembre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Ce nouvel épisode introduira de nouvelles lignes, des commandes retravaillées et plusieurs nouveaux trains, dont l'Ice 4 allemand.

Enfin, BlackMill Games a récemment lancé Gallipoli, nouvel épisode de la série WW1 Game Series. Disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, le jeu est consacré à la campagne de Gallipoli et aux fronts ottomans de la Première Guerre mondiale. Il propose notamment des affrontements en escouades à 25 contre 25 entre forces de l'Empire britannique et de l'Empire ottoman.

Au total, le line-up présenté couvre une grande variété de genres, de la simulation à l'action-aventure en passant par la gestion, le party game ou encore les jeux sous licences établies. Il illustre également la stratégie de Pullup Entertainment, qui s'appuie à la fois sur Focus Entertainment Publishing, Dotemu et plusieurs studios intégrés pour alimenter son catalogue sur les exercices 2026 et 2027.