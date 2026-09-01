Le Play Sorbonne Festival fête sa 10e édition le 19 septembre à Paris

Le Play Sorbonne Festival organisera sa dixième édition le samedi 19 septembre 2026, de 10h à 19h, sur le campus de Sorbonne Université à Jussieu, à Paris. Consacré aux jeux indépendants sous différentes formes, l'événement est gratuit et ouvert au public.

Organisé par l'association étudiante Play Sorbonne Université, le festival réunira cette année 150 exposants sur une surface de 14 000 m². Une centaine de jeux vidéo, jeux de société et autres projets indépendants doivent notamment être présentés au public.

Créé il y a dix ans avec quelques exposants et environ 150 visiteurs, le Play Sorbonne Festival a progressivement changé d'échelle. Il a accueilli 10 500 visiteurs et 90 exposants en 2024, puis 11 200 visiteurs et 120 exposants en 2025. Les organisateurs annoncent viser 15 000 visiteurs pour cette dixième édition.

La manifestation conserve toutefois son positionnement centré sur la création indépendante. L'accès est gratuit pour les visiteurs comme pour les exposants et aucune vente commerciale n'est organisée sur place. L'association indique également exclure de sa sélection les jeux reposant sur des mécanismes "pay-to-win".

Jeux indépendants, tournois, conférences et expositions

Outre les espaces consacrés aux jeux vidéo et aux jeux de société, l'édition 2026 accueillera plusieurs tournois sur Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart, Teamfight Tactics, Osu ! et Tetr.io. Environ 500 participants sont attendus sur l'ensemble des compétitions.

Un jeu de rôle sera également organisé sur la scène de l'auditorium avec notamment Mister MV, FibreTigre, Le SadPanda, Pressea et Angle Droit. Des conférences animées par des professionnels du secteur sont prévues au cours de la journée, leur programme devant être communiqué ultérieurement.

Deux nouvelles expositions compléteront cette programmation. "Informatissage" s'intéressera aux relations entre les techniques textiles et l'imagerie informatique, du métier à tisser Jacquard au pixel art. Une seconde exposition, intitulée "Pourquoi les jeux vidéo nous captivent ?", abordera les mécanismes cognitifs et les principes de game design intervenant dans les pratiques de jeu. Un jeu de piste sera par ailleurs proposé à travers les différents espaces du festival.

Créée en 2017, l'association Play Sorbonne Université organise tout au long de l'année des événements consacrés au jeu vidéo et à la culture vidéoludique, parmi lesquels des expositions, des cours de game design, des compétitions esport et des rencontres.

Play Sorbonne Festival 2026

Samedi 19 septembre 2026, de 10h à 19h

Sorbonne Université - 4 place Jussieu, Paris

Entrée gratuite sur inscription