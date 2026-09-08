Game Only Day 2026 : une journée dédiée à l'engagement des joueurs

Le Game Only Day revient pour une troisième édition le 22 septembre 2026 à Lyon. Organisée par Game Only, l'association qui fédère l'écosystème du jeu vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes, cette journée de conférences et de retours d'expérience réunira les professionnels du jeu vidéo autour d'un enjeu central : la relation entre les studios et leurs communautés.

Comment construire une communauté avant même la sortie d'un jeu ? Comment fidéliser ses joueurs sans fragiliser la relation de confiance ? Quelle place donner aux streamers et créateurs de contenu ? Le modding, l'UGC et l'early access peuvent-ils faire évoluer la manière de concevoir et de commercialiser un jeu ?

Autant de questions qui seront abordées lors de cette nouvelle édition du Game Only Day.

Une journée consacrée aux nouvelles relations entre studios et joueurs

La programmation réunira des professionnels aux profils complémentaires, avec une première conférence annoncée consacrée au modding, à l'UGC et à l'early access, réunissant Bruno Laverny (Ishtar Games), Léo Brouard (consultant indépendant et formateur) et Loïc Fontaine (mod.io).

La journée sera également ponctuée de retours d'expérience, notamment celui de François Deléglise (Wanadev Studio) sur l'Early Access de Species : Unknown. Il reviendra sur les choix de production et de marketing qui ont accompagné le lancement et le développement du titre, du positionnement du jeu à sa roadmap, en passant par la construction et la mobilisation de sa communauté. Species : Unknown a déjà réuni plus de 500 000 joueurs et affiche 95 % d'évaluations positives sur Steam.

Margaux Saly, Communication Director chez Passtech Games, partagera quant à elle son expérience autour de la confiance entre un studio et sa communauté, et reviendra sur les pratiques, choix et enjeux permettant de construire une relation authentique et durable avec les joueurs.

Cette première annonce ne dévoile qu'une partie de la programmation : plusieurs autres intervenants issus de studios et d'acteurs reconnus de l'industrie seront prochainement annoncés.

Un événement pensé pour les professionnels du secteur

Après une édition 2025 ayant réuni 100 participants, 16 intervenants et 56 studios de développement et d'édition, Game Only poursuit ce rendez-vous dans un format volontairement à taille humaine.

En parallèle des conférences et retours d'expérience, le Game Only Day accorde une place importante aux rencontres informelles. Le déjeuner assis et le cocktail organisés au Fourvière Hôtel permettront aux participants de prolonger les échanges, de retrouver leurs pairs et de rencontrer d'autres professionnels de l'industrie.

L'ambition : offrir un cadre privilégié pour partager ses expériences et créer de nouvelles connexions.

Le Game Only Day 2026 se tiendra le mardi 22 septembre 2026, de 8h30 à 21h30, au Fourvière Hôtel, 23 rue Roger Radisson, 69005 Lyon.

59 € pour les adhérents Game Only

79 € pour les non-adhérents

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L'événement est organisé par Game Only, avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée et le sponsoring de Xsolla et Epic Games.