Game Changers 2026 : deux jours consacrés aux enjeux sociaux et économiques du jeu vidéo Vendredi 13 et samedi 14 novembre 2026 au Cube Garges (Garges-lès-Gonesse, 95)

La sixième édition de Game Changers, organisée par l'association Afrogameuses, se déroulera les 13 et 14 novembre 2026 au Cube Garges, à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise). Initialement conçu comme un rendez-vous professionnel consacré à la diversité et à l'inclusion dans l'industrie du jeu vidéo, l'événement s'étend cette année sur deux jours et s'ouvre à un public plus large. L'édition 2025 avait réuni plus de 150 participants et 28 intervenants.

Une programmation consacrée aux enjeux de l'industrie

La soirée d'ouverture du vendredi 13 novembre débutera à 18h30 avec une intervention d'Ugo Bernalicis, député du Nord et vice-président du groupe d'études Jeu vidéo à l'Assemblée nationale. L'échange portera sur les réponses politiques aux difficultés rencontrées par le secteur. Une douzaine de projets de jeux indépendants seront également présentés sur scène, avec un format de trois minutes par projet.

Le samedi 14 novembre, de 10h à 19h, sera consacré aux conférences, tables rondes et ateliers professionnels. Les sujets abordés comprendront notamment le financement des studios indépendants, l'intelligence artificielle générative, le game design, les représentations culturelles et les conditions de travail dans l'industrie. Parmi les interventions annoncées figurent un retour d'expérience sur le développement de The Witch's Bakery par Lova Ranaivoson (Sunny Lab), une conférence de Tristan Hilaire sur l'utilisation de l'IA générative et une intervention de Léon Winkler (Ubisoft) sur la création d'espaces professionnels alternatifs.

Des ateliers pratiques aborderont également les dispositifs de financement du CNC, l'écoconception des jeux vidéo et le développement professionnel. Une carte blanche sera accordée au syndicat Solidaires Informatique, tandis qu'un espace de démonstration permettra de découvrir plusieurs productions indépendantes.

Le jeu vidéo n'existe pas en dehors du monde dans lequel nous vivons. Nous voulons affirmer plus que jamais la dimension politique de Game Changers, en questionnant la place et l'avenir du jeu vidéo dans notre société."

Jennifer Lufau, fondatrice et présidente d'Afrogameuses.

Création des Game Changers Awards

La principale nouveauté de cette édition est la création des Game Changers Awards, destinés à distinguer des jeux vidéo français commercialisés au cours des six dernières années pour leur traitement de questions sociales ou environnementales.

Cinq catégories ont été définies, chacune portée par une association spécialisée : les représentations noires (Afrogameuses), le handicap et l'accessibilité (CapGame), l'écologie (Game Impact), les représentations LGBTQIA+ (Next Gaymer) et les cultures sous-représentées (Persos Cachés). Chaque association sélectionnera trois jeux et participera à la désignation des lauréats, qui seront annoncés lors de la cérémonie du vendredi 13 novembre.

Un événement ouvert aux professionnels et au grand public

En s'installant au Cube Garges, établissement culturel consacré aux arts numériques, Game Changers élargit son public aux étudiants, aux joueurs et aux familles. Cette ouverture s'accompagne d'une programmation artistique comprenant notamment une performance scénique autour du jeu Venba, ainsi que des installations et créations interactives proposées par le lieu.

Fondée en juillet 2020, l'association Afrogameuses rassemble près de 900 membres et mène différentes actions en faveur de la diversité ethnique et de l'insertion professionnelle des minorités dans le secteur du jeu vidéo. Game Changers constitue son principal rendez-vous annuel.

Informations pratiques

Game Changers 2026 se tiendra au Cube Garges, 40 avenue du Général de Gaulle, 95140 Garges-lès-Gonesse. La soirée du vendredi 13 novembre se déroulera de 18h30 à 22h30, tandis que les conférences et ateliers du samedi 14 novembre débuteront à 10h.

Les tarifs annoncés sont de 19 € pour la soirée du vendredi, 39 € pour la journée du samedi et 55 € pour le pass deux jours. Un tarif réduit de 15 € est également proposé. L'inscription préalable est obligatoire sur Eventbrite.

Source : communiqué de presse Afrogameuses du 8 octobre 2026.