L'action culturelle au regard des pratiques du jeu vidéo Journées professionnelles - Lyon 21 & 22 novembre 2024

Le Collectif Sous les néons vous propose un temps d'échange et de rencontre professionnel intitulé : L'action culturelle au regard des pratiques du jeu vidéo

La place du jeu vidéo dans nos quotidiens n'est plus à débattre. Première pratique culturelle des français·es, une industrie d'une incroyable diversité, des pratiques en constante évolution : le jeu vidéo fait partie de nos vies.

Et pourtant il reste un champs à défricher pour les acteurs et actrices de la culture.

Dans la ligné des journées professionnelles organisées en novembre 2024 au théâtre de l'Elysée et intitulées Quelles places pour le jeu vidéo dans les lieux artistiques et socio-culturels, le collectif Sous les néons propose cette fois-ci de se pencher plus précisément sur les liens entre jeu vidéo et action culturelle.

Nous organisons une matinée de réflexion afin d'analyser ce que les pratiques vidéoludiques peuvent apporter au champ de l'action culturelle. Comment le jeu vidéo peut-il devenir un outil de médiation, de transmission et de participation des publics et usager·es de nos structures ? Quels usages les opérateurs artistiques, culturels et socio-culturels peuvent-ils développer en s'appuyant sur les pratiques vidéoludiques ?

Pour cela, nous vous proposons trois conférences/rencontres le vendredi 11 décembre 2026 au théâtre de l'Elysée de 9h30 à 13h30. (le déroulé est en bas de mail)

Gratuit sur inscription via le lien suivant : https://forms.gle/qPWqik1ZsMUHBY8cA

Programme

9h > 9h30 - café d'accueil

9h30 > 10h30 - intervention n°1 - Valentin Fesquet et Nicolas Ligeon - théâtre de l'Elysée et collectif Sous les néons

Le collectif Sous les néons et le théâtre de l'Elysée expérimentent depuis deux saisons des projets d'action culturelle qui s'appuient sur le jeu vidéo dans le quartier de la Guillotière à Lyon.

10h30 > 11h30 - intervention n°2 - Alice Bernard - Champs numérique

Bibliothécaire de formation et tombée petite dans la marmite vidéoludique, Alice a été médiatrice numérique en bibliothèque pendant 15 ans, où elle a contribué au développement de la présence du jeu vidéo en médiathèque. Elle a construit, géré et animé un espace vidéoludique pendant 9 ans à Saint-Avertin, contribué à l'écriture de l'ouvrage "Jeu vidéo en bibliothèque" de l'Association des Bibliothécaires de France, co-administré un groupe d'échanges dédié accueillant près de 8000 membres, et accompagné les bibliothécaires dans leurs projets vidéoludiques. Aujourd'hui formatrice indépendante aux Champs numériques, elle collabore notamment avec l'association Ludistart pour aider les bibliothécaires à mettre en place et gérer un service vidéoludique, proposer une offre d'actions culturelles, et faire découvrir le jeu vidéo indépendant.

11h30 > 12h30 - intervention n°3 - Aymeric Lesné

Issu d'un parcours croisé entre arts, sciences de l'éducation et technologies, Aymeric est fondateur de l'association 3 Hit Combo et du festival de jeu vidéo Stunfest en 2005 à Rennes, puis directeur jusqu'en 2026. Il travaille aujourd'hui en tant qu'indépendant sur les usages appliqués du jeu en environnement numérique : ingénierie de projets culturels, formation professionnelle, création d'expériences à jouer. "Edupunk". Il apprécie butiner, bricoler, braconner idées et projets pour jouer ensemble, que ce soit en création, en éducation artistique et culturelle, en médiation ou en formation. Il considère le jeu comme un moyen de lien et d'expression, intégré aux pratiques créatives, au service de projets culturels, artistiques, sociaux et environnementaux.

12h30 > 14h - Pause déjeuner.

Le théâtre est équipé d'une cuisine en libre accès pour préparer votre repas. Il est également possible d'acheter à manger dans les nombreux commerces alentour, et de venir prendre votre repas au théâtre.

14h > 15h - Playformances en direction des adolescents

Nous vous proposerons d'assister à un programme de deux playformances à destination des collèges et lycées. "À mi-chemin entre le stand-up et le jeu vidéo, les playformances invitent des personnes d'horizons très variés à raconter une histoire à partir d'un jeu vidéo. Le jeu vidéo ne concerne plus uniquement les joueur·euses, mais aussi ceux et celles qui regardent jouer (let's play sur Twitch, e-sport etc.). Il peut aussi être interprété et peut même servir de support d'écriture à un spectacle. C'est ce que défend Sous les néons, le collectif lyonnais à l'origine des Playformances, ces performances d'un nouveau genre où le jeu vidéo est autant le prétexte que la matrice du récit."

Au programme : Venba, par Eifar, où comment parler de racisme avec un jeu de cuisine indienne, et AlleyStrat, par Samuel Hackwill, où une partie de jeu vidéo s'envisage comme un numéro de cirque et ravive des souvenirs du collège.

Gratuit sur inscription via le lien suivant : https://forms.gle/qPWqik1ZsMUHBY8cA