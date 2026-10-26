Electronic Arts ferme BioWare et annule le prochain Mass Effect

Electronic Arts a décidé de fermer BioWare, le studio canadien à l'origine des franchises Mass Effect et Dragon Age. Annoncée le 21 octobre 2026, cette décision intervient dans le cadre d'un plan de réduction des coûts du groupe américain, qui prévoit également plusieurs centaines de suppressions de postes. Le prochain épisode de Mass Effect, en cours de développement, est annulé.

Une fermeture après plus de 30 ans d'activité

Fondé en 1995 au Canada, BioWare s'était spécialisé dans les jeux de rôle, en développant notamment Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Star Wars : Knights of the Old Republic, Dragon Age et Mass Effect.

Le studio avait rejoint Electronic Arts en 2007 et constituait depuis l'un de ses principaux pôles de développement de jeux de rôle narratifs.

Dans un message publié le 21 octobre sur ses réseaux sociaux, BioWare a confirmé la cessation de ses activités après plus de trois décennies d'existence. Le studio a également annoncé l'arrêt du développement du prochain Mass Effect, dont la production était engagée depuis plusieurs années.

Cette décision met un terme aux activités du studio, mais ne signifie pas nécessairement la disparition des licences dont il était à l'origine, celles-ci appartenant à Electronic Arts.

Une décision liée à la restructuration d'Electronic Arts

La fermeture de BioWare s'inscrit dans un plan de restructuration plus large d'Electronic Arts, comprenant environ 400 suppressions de postes selon les informations publiées par la presse.

Cette réorganisation intervient après le rachat de l'éditeur américain par un consortium d'investisseurs réunissant notamment le fonds souverain saoudien PIF, Silver Lake et Affinity Partners.

Electronic Arts poursuit ainsi une politique de rationalisation de ses activités et de ses investissements dans le développement de jeux vidéo.

L'annulation du prochain Mass Effect

Parmi les conséquences directes de cette fermeture figure l'annulation du nouvel épisode de Mass Effect, annoncé en 2020 et développé par BioWare.

Le studio a confirmé l'arrêt du projet dans son message de fermeture. Des images présentées comme provenant d'une version de développement ont également circulé sur Internet après l'annonce, sans constituer une présentation officielle du jeu.

L'avenir des franchises Mass Effect et Dragon Age n'a pas été précisé par Electronic Arts.

La disparition de BioWare intervient dans un contexte de restructurations et de fermetures de studios qui touche l'industrie internationale du jeu vidéo depuis plusieurs années. Elle marque la fin d'une structure ayant contribué au développement du jeu de rôle occidental, notamment à travers ses systèmes de dialogues, ses personnages et ses scénarios à embranchements.