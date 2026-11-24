EVA Karting : de nouvelles passerelles entre jeu vidéo, VR et monde physique L'entreprise française EVA (Esports Virtual Arenas) poursuit son exploration des frontières entre mondes physique et virtuel en associant les mécaniques du jeu vidéo de course à la conduite de véritables karts électriques

Dévoilé lors de la Paris Games Week 2025, EVA Karting est le fruit de plusieurs années de recherche et développement. Contrairement aux simulateurs traditionnels, le dispositif repose sur des véhicules évoluant réellement dans un espace physique de 500 m², tandis que les joueurs, équipés de casques de réalité virtuelle, perçoivent un circuit entièrement numérique.

Quand le gameplay agit sur le monde physique

L'intérêt de cette innovation réside notamment dans l'interconnexion entre les mécaniques de jeu et le comportement physique des véhicules. Les accélérations, les freinages et les dérapages sont réels, tandis que les événements virtuels - bonus de vitesse, projectiles ou obstacles - agissent directement sur le comportement des karts, capables d'atteindre 19 km/h.

Pour parvenir à ce résultat, EVA a développé ses propres véhicules, de la conception du châssis à l'électronique embarquée, en passant par les logiciels de pilotage. Des algorithmes anticollision analysent en permanence la position des véhicules afin de limiter les risques de chocs violents.

Cette synchronisation entre les informations visuelles et les sensations physiques vise également à réduire les phénomènes de cybercinétose, l'un des freins historiques à l'adoption de la réalité virtuelle.

De nouvelles perspectives pour le jeu vidéo hors domicile

Au-delà de l'expérience ludique, cette réalisation illustre la diversification de l'industrie du jeu vidéo vers le divertissement immersif géolocalisé (Location-Based Entertainment ou LBE). Elle témoigne également d'un rapprochement entre plusieurs domaines d'expertise : développement de jeux vidéo, robotique, électronique embarquée et ingénierie mécanique.

À l'heure où l'industrie cherche de nouveaux relais de croissance, ces expériences, difficilement reproductibles à domicile, constituent une piste de diversification des usages et des modèles économiques du jeu vidéo.

EVA Karting sera accessible à partir du 3 décembre 2026 dans le centre EVA Paris-Est, à Montreuil, avant un déploiement progressif au sein du réseau français et international de l'entreprise courant 2027.