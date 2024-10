Présentation de la thèse de Chloé Vigneau : Apprendre par la création de jeu vidéo

Entretien avec Catherine Rolland, responsable des programmes à la Chaire Science et jeu vidéo de l'Ecole Polytechnique, et Chloé Vigneau, docteure en informatique et autrice de la thèse "Apprendre par la création de jeu vidéo : propositions pour la conception et la production de templates de jeux à visée pédagogique"

Interview et moyens techniques par Emmanuel Forsans, directeur de l'AFJV.

Catherine Rolland présente en introduction la Chaire "Sciences et Jeux Vidéo", un partenariat entre l'Ecole Polytechnique et Ubisoft. Cette chaire se consacre à des projets de recherche et d'enseignement autour du jeu vidéo, visant à développer les compétences techniques des étudiants et à intégrer les jeux vidéo comme outils pédagogiques, notamment à travers des cours sur la création de jeux et l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Chloé Vigneau présente ensuite sa thèse sur "l'apprentissage par la création de jeux vidéo". Elle explique comment des ateliers de création de jeux en classe de seconde ont permis d'analyser les compétences disciplinaires et transversales développées par les élèves, telles que la collaboration, la communication, la programmation et l'expression artistique.

En collaboration avec l'association Fusion Jeunesse, ces ateliers interdisciplinaires ont impliqué des matières comme le français, les mathématiques et les arts plastiques. Grâce à des "templates de jeu" pré-codés, les élèves ont pu personnaliser et créer leurs propres jeux vidéo, rendant l'activité accessible et motivante, surtout pour ceux en difficulté ou en situation de décrochage scolaire.

Enfin, la chaire envisage de poursuivre ce projet éducatif en collaboration avec les autorités académiques françaises, avec pour objectif de valoriser la création de jeux comme un outil pédagogique reconnu. D'autres axes de recherche sont également évoqués, tels que l'impact de l'intelligence artificielle sur les jeux vidéo, la construction de futurs durables à travers le jeu et le design éthique.

Télécharger la thèse (PDF - 308 pages)