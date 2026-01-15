Don't Nod enrichit son conseil d'administration

Don't Nod, éditeur et studio indépendant de création et de développement de jeux vidéo, annonce une évolution de son Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration a décidé de coopter Nicolas Vienot, en qualité d'Administrateur indépendant, en remplacement de Julie Chalmette, qui se concentrera à ses fonctions exécutives de Directrice Générale Adjointe.

La nomination de Nicolas Viénot sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires.

Nicolas Viénot (46 ans), Directeur Associé et co-fondateur chez Alloy Technology Partners, dispose de plus de 20 ans d'expérience en banque d'investissement. Il a piloté avec succès de nombreuses opérations financières et stratégiques complexes à l'international, incluant des levées de fonds, des opérations de fusion-acquisistion et des restructurations capitalistiques, dans de multiples secteurs. Avant de rejoindre Alloy Technology Partners, Nicolas était Directeur Exécutif chez Alantra, où il a fondé et dirigé le département Gaming. À ce titre, il a conseillé des investisseurs et des fondateurs de studios ou d'éditeurs de premier plan.

Nicolas est français, basé à Paris, et a passé près de 10 ans au Royaume-Uni dans le cadre de sa carrière.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de Don't Nod, déclare :

Au-delà de sa connaissance approfondie de l'écosystème du jeu vidéo, l'arrivée de Nicolas apporte au Conseil d'administration un regard complémentaire et une vision financière et stratégique différente, issue de vingt années de pratique des marchés et des transactions. Dans un contexte où la discipline financière et la création de valeur durable sont au coeur de nos priorités, cette complémentarité constitue un atout pour accompagner la stratégie de croissance rentable de Don't Nod."

Nouvelle composition du Conseil d'administration