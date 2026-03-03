Jeux en ligne : la France face à l'explosion des recherches de "cheats", un risque cybersécurité sous-estimé

Alors que la France compte plus de 38 millions de joueurs et que le jeu vidéo s'impose comme la première industrie culturelle du pays, une étude menée par Surfshark analyse les recherches liées à la triche dans les jeux en ligne et met en lumière les risques significatifs de cybersécurité associés à ces pratiques.

Call of Duty en tête des recherches de triche

L'étude, menée sur les 15 jeux multijoueurs en ligne les plus populaires, analyse le volume de recherches associées aux "cheats" (logiciels ou scripts permettant d'obtenir un avantage injuste).

Résultat :

Call of Duty arrive en tête avec 66 recherches liées à la triche pour 1 000 joueurs.

Rocket League suit avec 59 recherches pour 1 000 joueurs.

Tom Clancy's Rainbow Six : Siege complète le podium avec 53 recherches pour 1 000 joueurs.

Les jeux orientés action concentrent le plus fort intérêt pour la triche, avec en moyenne 40 recherches pour 1 000 joueurs , devant les Battle Royale (28) et les shooters (23).

À l'inverse, les jeux de type MOBA, comme Dota 2 , affichent un niveau extrêmement faible (0,3 recherche pour 1 000 joueurs), suggérant que la complexité stratégique de ces titres décourage les formes de triche classiques.

La triche : une porte d'entrée vers les malwares

Au-delà de l'équité en jeu, l'étude souligne un enjeu bien plus critique : la cybersécurité.

Selon Tomas Stamulis, Chief Security Officer chez Surfshark :

La promesse d'une victoire facile peut mener les joueurs sur un terrain dangereux. Installer des cheats implique souvent de désactiver l'antivirus et d'accorder des permissions élevées à des logiciels inconnus. Cela ouvre la porte à des malwares sophistiqués comme les info-stealers ou les chevaux de Troie d'accès à distance."

En d'autres termes, la triche devient un risque cyber auto-infligé , transformant les communautés de joueurs en cibles privilégiées pour les hackers.

Les anti-cheats "kernel-level" : efficaces mais intrusifs ?

L'étude compare également l'efficacité des différents systèmes anti-triche.

Les jeux utilisant des solutions "kernel-level" c'est-à-dire opérant au coeur même du système d'exploitation, affichent 20 recherches liées à la triche pour 1 000 joueurs , contre 35 pour 1 000 pour ceux reposant sur des systèmes "user-level".

Ces outils, plus puissants, détectent des processus cachés et des manipulations au niveau des pilotes système. Toutefois, ils soulèvent une question sensible en France et en Europe : celle de la protection de la vie privée.

Ces programmes disposent d'un accès très privilégié au matériel et à la mémoire du système. S'ils sont compromis ou mal utilisés, cela élargit considérablement la surface de risque",

souligne Tomas Stamulis.

Dans un contexte français marqué par une forte sensibilité aux enjeux de données personnelles, le débat entre sécurité et respect de la vie privée pourrait s'intensifier.

L'IA, nouveau terrain de jeu de la triche

Autre enseignement majeur : l'essor de la triche alimentée par l'intelligence artificielle.

Malgré sa réputation de jeu difficile à pirater grâce à sa physique "server-authoritative", Rocket League figure au deuxième rang des recherches liées aux cheats. Cette tendance traduit un basculement : lorsque les hacks traditionnels deviennent inefficaces, certains joueurs se tournent vers des bots dopés à l'IA , capables :

d'analyser les images du jeu en temps réel,

de calculer des trajectoires parfaites,

d'imiter des mouvements humains pour échapper à la détection.

Le secteur du jeu en ligne entre ainsi dans une dynamique comparable à celle de la cybersécurité : une course permanente entre développeurs et créateurs de contournements, où l'IA alimente les deux camps.

Un enjeu croissant pour l'écosystème gaming français

En France, où l'e-sport se professionnalise et où les compétitions attirent des audiences massives, la question de l'intégrité des parties devient stratégique. La triche ne menace pas seulement l'expérience des joueurs, mais aussi :

la crédibilité des compétitions,

la sécurité des données personnelles,

la confiance envers les plateformes.

Alors que le gaming s'impose comme un pilier culturel et économique national, cette étude rappelle que la cybersécurité doit désormais faire partie intégrante de l'expérience joueur.