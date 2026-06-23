Les écoles françaises de jeu vidéo confirment leur visibilité internationale

L'édition 2026 du classement international publié par GAMEducation distingue plusieurs établissements français spécialisés dans la formation aux métiers du jeu vidéo. L'école parisienne Isart Digital occupe la première place du classement mondial, tandis que Rubika se classe quatrième au niveau international.

Le classement, publié sur la plateforme GameSchools.com, s'appuie principalement sur l'insertion professionnelle des diplômés au cours des cinq dernières années ainsi que sur l'évaluation des projets étudiants réalisés durant les cursus. Les auteurs indiquent notamment prendre en compte les recrutements dans les studios de développement et la qualité des productions étudiantes.

Au niveau européen, les deux établissements français occupent également les deux premières positions du classement : Isart Digital se classe première et Rubika deuxième.

Fondée en 2001, Isart Digital est une école entièrement dédiée aux métiers du jeu vidéo, de l'animation 3D et des effets visuels. L'établissement met notamment en avant l'alternance et les relations avec les studios comme éléments favorisant l'insertion professionnelle de ses diplômés. L'école dispose aujourd'hui de campus à Paris, Nice et Montréal.

Rubika, dont la filière jeu vidéo est issue de Supinfogame, fait partie des établissements pionniers du secteur en France. L'école de Valenciennes forme depuis plus de vingt ans des professionnels dans les domaines du game design, de la programmation, du management et de la création artistique appliquée au jeu vidéo.

Au-delà des résultats individuels des établissements, ce classement illustre la place occupée par la France dans la formation aux métiers du jeu vidéo. Depuis le début des années 2000, plusieurs écoles spécialisées ont accompagné la structuration de la filière française en développant des cursus spécifiquement dédiés aux besoins des studios.

Cette reconnaissance internationale intervient dans un contexte paradoxal pour le secteur. Alors que l'industrie du jeu vidéo traverse une période de ralentissement économique et de contraction des recrutements dans de nombreux pays, les établissements français continuent d'apparaître parmi les références mondiales en matière de formation.

Ces résultats témoignent également de l'importance prise par les questions d'insertion professionnelle dans l'évaluation des formations. Les critères retenus par GAMEducation privilégient en effet la capacité des écoles à accompagner leurs diplômés vers l'emploi ainsi que leur proximité avec les besoins de l'industrie.