Paris Indie Games Developers s'installe à la Cité des sciences et de l'industrie pour une journée exceptionnelle, dédiée à la création vidéoludique indépendante Samedi 24 octobre 2026 de 12h00 à 18h45, à la Cité des sciences et de l'industrie, accès libre et gratuit

Le samedi 24 octobre 2026, le Carrefour Numérique² de la Cité des sciences et de l'industrie reçoit le Paris Indie Games Developers (PIGD). Pour l'occasion, les équipes du Carrefour numérique² ont construit une programmation spéciale, entièrement dédiée à la culture du jeu vidéo et à son écosystème.

Cette deuxième édition répond à l'ambition de faire dialoguer la création indépendante, l'innovation technologique et le grand public au sein d'un lieu emblématique de la culture scientifique et numérique. Cette journée proposera un état de l'art et des débats autour de l'Intelligence Artificielle au sein de l'industrie du Jeu Vidéo Indépendant.

Une journée riche en rencontres et en découvertes

Tout au long de la journée, les visiteurs - professionnels comme amateurs - auront l'opportunité de :

Rencontrer des créateurs : développeurs, graphistes, compositeurs et designers

Découvrir et tester des jeux originaux en cours de développement

Echanger avec des experts issus de grands studios et de la presse spécialisée

Une matinée réservée aux professionnels : accompagnement des talents émergents

La matinée sera exclusivement accessible aux professionnels et consacrée à l'accompagnement des créateurs :

10h00 : Informations sur le secteur.

10h30 : Conférence : "Guérilla Marketing : Faire parler de son jeu avec zéro budget"

Une analyse concrète sur les canaux de communication et de promotion contemporains.

Après-midi grand public : immersion dans la scène indépendante

L'après-midi s'ouvrira à un public élargi avec :

12h00 - 18h00 : Une douzaine de stands jouables présentant des créations inédites et un échantillon des oeuvres réalisées lors de la dernière Gamejam de la Jam Coalition.

Un focus sur l'intérêt des Gamejams pour lancer une carrière dans le jeu vidéo avec Xavier Puchol (Fondateur Jam Coalition) et Valentin Tran aka Shawny193, auteur de la Bande dessinée auto-éditée "Game Jammers".

Deux conférences accessibles à tous mettant en lumière les enjeux de l'IA au sein du secteur du jeu vidéo indépendant en France

14h00 - 15h00 : "Coder son jeu avec l'IA, fausse bonne idée ?"

avec Ruiz Dupont Manuel, look dev, level designer et game designer.

avec Ruiz Dupont Manuel, look dev, level designer et game designer. 15h30 - 16h30 : "I.A. + Art : Quelle cohabitation ?"

avec Laurent Paigne, cinéaste et directeur artistique spécialisé dans la narration cinématographique par IA générative.

Deux ateliers pour les petits et les grands

14h - 16h : Level Design, de l'idée au niveau.

Créer un jeu vidéo, ça passe aussi par avoir plusieurs niveaux riches, amusants, difficiles mais pas trop... Venez découvrir le métier de level designer en créant votre propre niveau de jeu de course sur le logiciel Pico8.

Créer un jeu vidéo, ça passe aussi par avoir plusieurs niveaux riches, amusants, difficiles mais pas trop... Venez découvrir le métier de level designer en créant votre propre niveau de jeu de course sur le logiciel Pico8. 16h - 18h : Discrimination liés aux usages du numérique, spécial jeu vidéo

Venez participer à une conférence ouverte mêlant expériences vécues et racontées autour des usages ou des non-usages des outils numériques. Vous prendrez conscience des problèmes que peuvent rencontrer n'importe qui face à la surutilisation des outils informatiques dans la vie personnelle, professionnelle et citoyenne.

Le streamer Keydee Gamerboy proposera une couverture en direct sur Twitch, offrant une visibilité accrue aux projets présentés.

Clôture festive en musique

Pour clore cette journée dédiée aux jeux vidéo indépendants, l'événement mettre à l'honneur le Chiptune. Ce genre musical réinvente les sonorités des consoles vidéo pour créer des sonorités électroniques. Le groupe The Other Days proposera un concert interactif " Concert Advanced Chiptune Engine ", à 17h00.

Informations pratiques

Date : Samedi 24 octobre 2026 de 12h00 à 18h45, accès libre et gratuit.

Lieu : Carrefour numérique², niveau -1 de la Cité des sciences et de l'industrie

Public : Professionnels, étudiants, passionnés et grand public

Plus d'informations

Partenaires

Indie Beard

Jam Coalition

Keydee Gamerboy