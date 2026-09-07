Paris Game Biz 2026 : clôture des candidatures le 14 septembre

Les studios souhaitant participer à la troisième édition de Paris Game Biz ont jusqu'au 14 septembre 2026 pour soumettre leurs projets. Organisé par Capital Games, l'événement B2B consacré aux rencontres entre studios indépendants, éditeurs et investisseurs internationaux se déroulera les 20 et 21 octobre à l'Espace Cléry, à Paris.

Paris Game Biz est conçu autour de rendez-vous professionnels ciblés permettant aux studios sélectionnés de présenter leurs projets à des éditeurs et investisseurs. Pour cette édition 2026, les organisateurs annoncent notamment la participation d'Arte, Coffee Stain, Dear Villagers, Dotemu, Feardemic, Fireshine Games, Firesquid, Focus Entertainment, FunDay Games, Gamevestor, Goblinz Publishing, Kepler Interactive, Knights Peak/My.Games, Krafton, Kwalee, Nacon/Cyanide, Oro Interactive, Playside, Playstack, Raw Fury, Secret Mode, Smilegate, Tencent et Twin Sails Interactive.

Des candidatures ouvertes à tous les stades de développement

L'appel à candidatures est ouvert aux studios quel que soit le stade d'avancement de leur projet. Capital Games indique qu'en 2025, près d'un quart des studios sélectionnés participaient avec leur premier projet.

La soumission d'un projet est facturée 50 euros HT. Tous les candidats ont accès aux "Publishers' Guidelines", un document regroupant les critères et attentes éditoriales des éditeurs participant à l'événement, qu'ils soient ou non finalement retenus.

Pour candidater cliquez ici.

Après examen des candidatures par un jury, les studios retenus seront annoncés le 30 septembre. Ils pourront ensuite participer aux deux journées de rendez-vous, de networking et de workshops professionnels organisées les 20 et 21 octobre. La participation est alors facturée 490 euros HT par personne.

Paris Game Biz propose parallèlement une formule destinée aux éditeurs et investisseurs souhaitant rencontrer les studios sélectionnés. Leur participation est facturée 990 euros HT.

Dans un contexte où l'accès au financement et la recherche d'éditeurs constituent des enjeux importants pour les studios indépendants, Paris Game Biz cherche ainsi à concentrer sur deux journées les rencontres entre porteurs de projets et acteurs susceptibles de les financer, les éditer ou les accompagner sur les marchés internationaux.

Dates à retenir

14 septembre : clôture des candidatures studios

30 septembre : annonce des studios sélectionnés

20 et 21 octobre : Paris Game Biz 2026 - Espace Cléry, Paris