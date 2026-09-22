Paris Games Week 2026 : Le Pavillon Game France dévoile sa sélection

La Paris Games Week accueillera du 22 au 25 octobre 2026 le Pavillon Game France du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) dédié à la création vidéoludique française. Conçu et porté par Capital Games et le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV), cet espace de 300 m² réunira plus de 30 studios et jeux vidéo pour illustrer la richesse de la création française, au coeur du plus grand salon jeu vidéo de France.

Un jeu vidéo français aux mille visages

Du cosy game aux univers les plus intenses du roguelite, en passant par la simulation, le party game ou le tactical, le Pavillon Game France ouvre une fenêtre sur la richesse des genres portés par la création française. Studios installés et licences déjà familières du grand public y côtoient les prochains talents de la filière, dans un espace pensé comme un laboratoire des futurs succès et des expériences immersives, à destination de toutes les communautés du jeu vidéo.

Nouveauté 2026

Chaque jeu du pavillon bénéficiera d'une visibilité amplifiée sur la page Steam Game France, pendant toute la durée de la Paris Games Week.

Plus de 30 jeux et studios à découvrir sur le pavillon

L'espace Game France dévoile aujourd'hui la sélection des jeux et studios qui seront présentés lors de la 15ème édition de la Paris Games Week :

Appulse (Le Rado)

Ascenders : Beyond the Peak (Ludogram / Twi)

Astral Ascent (Hibernian Workshop)

Beyond the Dark : Nightwatch (Atlantis Studio)

Beyond the Plastic Wall (Arte)

Cairn (The Game Bakers)

Clutch (Focus Entertainment)

Eona (Super AC)

Family Feud Pocket (Gameloft)

Feed the Giants (Oneiric Tales Studio)

Furyball : Rogue Revenge (Rebound)

Heidi's Legacy : Mountains Calling (Humble Reeds)

Knuckle Paradise (Arte)

Let's Sing 2027 (Voxler)

Looking for Fael (Arte)

Matelotes (Arte)

Nautus (Magic Design Studios)

Out Of Range (YoHo Games)

Painted Kingdoms (Hectiq Games)

Pardon My French Toast (ReRolled Studio)

PengPong (Rebound)

Pirates Tactical (Alambik Studio)

Pro Basketball Manager 2027 (Umix Studios)

Rescue Ops : Wildfire (Exkee)

Resonance : A Plague Tale Legacy (Focus Entertainment)

Retrogoblins (Awarecorp)

Synapses Invasion (Mingei Games Studio)

Teamcrafter (Teamcraft Studios)

The Merlies (Arte)

The Witch's Bakery (Sunny Lab)

Tom the Postgirl (Arte)

Unspoken (Myosotis Games)

West & Guns (Chonky Frog Studio)

Windblown (Motion Twin)

et d'autres projets à venir !

Une scène pour plonger dans la fabrique de la création

Plébiscitée par les publics et studios participants, la scène revient sur le pavillon Game France ! Une zone qui sera animée pendant toute la durée du salon, avec plus de douze passages par jour : présentations de jeux, rencontres avec les équipes de développement, échanges avec les structures associatives du secteur et autres animations… Studios et créateurs y viennent à la rencontre du public pour partager l'expérience et la création de leurs oeuvres, épaulés cette année par une équipe de bénévoles mobilisée sur le pavillon.

Le pavillon Game France marque un renouveau de la collaboration entre Capital Games (cluster francilien du jeu vidéo) et le SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo). En réunissant leurs expertises, leurs réseaux et leurs capacités d'action complémentaires, les deux organisations ont à coeur de renforcer et dynamiser la visibilité du jeu vidéo français, pour assurer le rayonnement de la filière.

Chez Capital Games, montrer la diversité des créateurs et de la création française auprès du grand public, partout sur le territoire, c'est notre ADN depuis plus d'une décennie à la Paris Games Week. Une expérience qu'on met aujourd'hui au service d'un pavillon encore plus solide, aux côtés du SNJV et du CNC."

Hélène Delay, Capital Games

Le SNJV représente l'ensemble des studios français, des plus installés aux plus jeunes équipes. Notre rôle, c'est de porter cette voix collective et de donner au pavillon Game France le poids institutionnel dont la filière a besoin."

Vanessa Kaplan, SNJV

Le programme détaillé de la scène Game France (créneaux, intervenants, prises de parole associatives) sera dévoilé dans les prochaines semaines.