Le 10 octobre, le jeu vidéo joue sa partition Par Bertrand Brocard - Président du CNJV

Le programme, vous le connaissez. Maintenant, il ne manque plus que vous !

Le 10 octobre, le Forum des Images accueillera la 8e édition du colloque national du CNJV, consacrée cette année à la musique et au son dans le jeu vidéo.

Je réserve ma place

Une journée, 20 expert·es, 3 tables rondes et 4 mini-conférences pour prendre le temps d'écouter, de comprendre et d'échanger autour d'une facette essentielle de la création vidéoludique.

Mais venir au colloque du CNJV, c'est aussi profiter de tout ce qui se passe autour du programme.

C'est rencontrer celles et ceux qui créent, étudient et racontent le jeu vidéo.

C'est poursuivre une discussion avec un intervenant après une table ronde.

C'est feuilleter un ouvrage, chercher une pépite chez le disquaire, découvrir nos archives…

Et c'est retrouver toute une communauté réunie au même endroit pendant une journée.

Professionnel-le du secteur, chercheur-euse ou simplement passionné-e de jeu vidéo : cette journée est aussi la vôtre.

Et cette année, pas question de partir dès la dernière conférence !

Nous prolongerons les échanges autour du cocktail de clôture, accompagné d'un DJ set 100 % Commodore 64 de David Bagel, joué sur deux machines originales.

Le programme en détail

Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette journée ? Transférez-lui ce mail : le colloque est aussi fait pour être partagé entre passionné-es.

Nous avons hâte de vous retrouver !

Cordialement,

Bertrand Brocard

Président du CNJV