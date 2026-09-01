Le CNJV ouvre les inscriptions de son 8e colloque consacré à la musique et au son dans le jeu vidéo Le 10 octobre 2026 au Forum des Images à Paris

Le Conservatoire National du Jeu Vidéo (CNJV) organise le samedi 10 octobre 2026, au Forum des images à Paris, la huitième édition de son colloque national. Intitulée "Quand le jeu vidéo joue sa partition", cette nouvelle rencontre sera consacrée à la musique et au son dans le jeu vidéo.

Après avoir abordé lors de ses précédents colloques la conservation du patrimoine vidéoludique, l'évolution des métiers, l'écriture, la programmation et le graphisme, le CNJV poursuit son exploration des différentes composantes de la création d'un jeu vidéo en s'intéressant cette année à sa dimension sonore.

Le programme prévoit trois tables rondes et plusieurs interventions qui permettront d'aborder le sujet sous des angles techniques, artistiques, économiques et juridiques. Une première table ronde reviendra notamment sur la manière dont les contraintes techniques ont façonné le son dans les jeux vidéo, tandis qu'une intervention retracera l'évolution de la musique vidéoludique.

Les questions de droit feront également l'objet d'une intervention spécifique consacrée au statut et à l'utilisation de la musique dans les jeux vidéo. L'après-midi permettra d'aborder l'édition musicale, mais également les relations entre musique, son et gameplay, à travers notamment des retours d'expérience sur les jeux Winken et Inner Resonance.

La dernière table ronde de la journée interrogera les liens entre la musique de jeu vidéo et celle du cinéma. Plusieurs compositeurs et professionnels du secteur sont annoncés tout au long de la journée, parmi lesquels Philippe Vachey, Raphael Gesqua, Pierre Estève et Christophe Héral.

Comme lors des éditions précédentes, chaque table ronde sera suivie d'un échange avec le public. Le colloque débutera à 9h10 et se terminera à 18h45, avant un temps de rencontre informel entre participants et intervenants.

Organisé avec le soutien du CNC au titre du Fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV), du Forum des images et des partenaires du CNJV, dont le SELL, le SNJV et l'AFJV, le colloque se déroulera dans la salle 500 du Forum des images, au coeur de Paris.

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Samedi 10 octobre 2026

Forum des images - Paris

Accueil à partir de 9h10