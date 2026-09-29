Paris Games Week 2026 : une première partie de la programmation dévoilée Du 22 au 25 octobre 2026 à Paris Expo Porte de Versailles

A quelques semaines de son ouverture, la Paris Games Week a dévoilé une première partie de sa programmation. Le salon se tiendra du 22 au 25 octobre 2026 à Paris Expo Porte de Versailles, avec notamment la présence de Nintendo, PlayStation et de plusieurs éditeurs. D'autres annonces doivent compléter le programme dans les prochaines semaines.

Activision proposera notamment de tester le mode multijoueur de Call of Duty : Modern Warfare 4, dont la sortie est prévue le 23 octobre. Bandai Namco Entertainment France présentera plusieurs titres, parmi lesquels Dragon Ball Xenoverse 3, Gundam Rogue Orbit et Ace Combat 8 : Wings of Theve. Capcom, Microids et Ubisoft disposeront également de leurs propres espaces.

Ubisoft présentera notamment Rayman Legends Retold et Heroes of Might & Magic III Remake, annoncé pour 2027. Plusieurs jeux déjà commercialisés, dont Rainbow Six Siege, Just Dance, The Crew Motorfest et Riders Republic, feront également l'objet d'animations pendant le salon.

La création française disposera par ailleurs d'un espace spécifique avec le Pavillon Game France, porté par le CNC, Capital Games et le SNJV. Installé sur 300 m², il réunira plus de 30 jeux et studios français.

La Paris Games Week est organisée par GL events Exhibitions et Rivaj Group aux côtés du SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs). L'édition 2026 marque les 15 ans du salon, dont la première édition s'est tenue en 2010.