La Paris Games Week fêtera ses 15 ans du 22 au 25 octobre 2026

La prochaine édition de la Paris Games Week se tiendra du 22 au 25 octobre 2026 à Paris Expo Porte de Versailles. À l'occasion de son quinzième anniversaire, le salon français du jeu vidéo annonce plusieurs évolutions de son format et de sa programmation.

Baptisée "Playground Edition", cette édition 2026 entend renforcer la dimension participative de l'événement. Une application mobile permettra notamment aux visiteurs de suivre différents parcours, de relever des défis et d'accéder à des contenus ou récompenses associés à leur visite. Les organisateurs indiquent vouloir placer davantage l'expérience des visiteurs au centre du salon.

La programmation annoncée prévoit des avant-premières, de nouveaux espaces de démonstration et d'expérimentation, un dispositif esport renforcé ainsi que la présence de créateurs de contenus et de personnalités issues de l'univers du jeu vidéo. Les organisateurs souhaitent également développer des animations destinées à plusieurs générations de joueurs.

L'une des principales nouveautés de cette édition réside dans la mise en place d'un programme "Hors les Murs". Pour la première fois, la Paris Games Week prévoit d'organiser ou d'accompagner des événements en région parisienne dans les semaines précédant l'ouverture du salon. Cette initiative vise à renforcer les liens entre le jeu vidéo et d'autres acteurs culturels du territoire francilien.

Les organisateurs poursuivent également le rapprochement entre jeu vidéo, pop culture et divertissement engagé ces dernières années. Le rappeur Bigflo, déjà associé à l'édition précédente, intervient à nouveau comme conseiller artistique afin d'accompagner certaines orientations de programmation.

Organisée par GL events Exhibitions et Rivaj Group aux côtés du SELL, la Paris Games Week demeure le principal salon grand public consacré au jeu vidéo en France. L'édition 2026 se déroulera pendant les vacances de la Toussaint, une période traditionnellement favorable à la fréquentation familiale.

Au-delà des annonces de programmation, cette quinzième édition illustre l'évolution progressive des grands salons du jeu vidéo, qui tendent à élargir leur proposition au-delà de la simple présentation de nouveautés pour intégrer des dimensions événementielles, communautaires et culturelles de plus en plus importantes.