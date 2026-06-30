Bénédicte Germain (Ubisoft) succède à James Rebours à la présidence du SELL

Bénédicte Germain, General Manager Marketing Europe du Sud chez Ubisoft, succède à James Rebours, Directeur Général de Plaion France qui a présidé le syndicat pendant trois ans. Elle assurera la présidence jusqu'en février 2027, terme du mandat de l'actuel Conseil d'administration.

À la tête du SELL, une trajectoire forgée dans l'industrie

Diplômée d'HEC Paris, Bénédicte Germain a exercé plusieurs fonctions clés au sein d'Ubisoft, leader français et acteur majeur du jeu vidéo à l'échelle mondiale, dont la direction marketing France entre 2007 et 2021, puis la Direction Générale d'Ubisoft France de 2021 à 2023. Depuis 2023, elle pilote les activités marketing et d'engagement d'Ubisoft pour l'Europe du Sud. Experte des enjeux marketing, elle accompagne la transformation du secteur, à l'intersection des évolutions d'usages, des modèles économiques et des attentes des publics.

Investie de longue date dans l'écosystème du jeu vidéo, elle est membre du Conseil d'administration du SELL, dont elle a été vice-présidente et trésorière. Elle a contribué à des initiatives structurantes pour le secteur, notamment la relance de la Paris Games Week après la période Covid et le renforcement des engagements responsables de l'industrie.

Des priorités claires pour une industrie en pleine mutation

Son mandat s'ouvre dans un contexte singulier pour l'industrie. En 2025, le marché français du jeu vidéo a confirmé sa place de première industrie culturelle et créative en France avec 5,8 milliards de chiffre d'affaires. Mais cette dynamique positive sur le plan de la consommation, s'accompagne aussi de mutations très profondes du côté de la production et de l'édition, auxquelles l'industrie doit désormais répondre et s'adapter. Son expérience et sa parfaite connaissance des sujets comme des actions en cours assurent une vraie continuité après le départ de James Rebours.

Elle place ainsi son mandat autour de priorités claires : porter la voix de l'industrie lors des grandes échéances à venir, pérenniser la Paris Games Week et promouvoir un jeu vidéo toujours plus responsable, inclusif et protecteur.

Je suis honorée de la confiance que m'accordent les membres du Conseil d'administration du SELL. Dans un contexte de transformation profonde de notre industrie, notre responsabilité collective est de porter une voix claire, engagée et constructive pour les éditeurs de jeux vidéo en France. Le SELL joue un rôle essentiel pour représenter le secteur, en éclairer les évolutions et accompagner ses engagements auprès des joueurs et joueuses, des familles, des institutions et de l'ensemble de notre écosystème."

déclare Bénédicte Germain.

Le Conseil d'administration du SELL a également désigné Sophie Carabalona, Directrice (controllership) d'Electronic Arts comme Vice-présidente et trésorière de l'association.

Le travail de James Rebours salué par les adhérents du SELL après 3 ans de présidence

Le SELL tient à remercier chaleureusement James Rebours pour son engagement à la présidence du syndicat au cours des trois dernières années. Son mandat aura été marqué par des avancées concrètes pour l'ensemble de la filière, mais aussi par deux jalons historiques pour le secteur : le pic de chiffre d'affaires atteint en 2023 et un nombre de joueurs en France sans précédent en 2025, témoignant de l'ancrage durable du jeu vidéo dans la société française.

Sur le plan institutionnel, James Rebours a activement défendu les intérêts des adhérents et de toute l'industrie lors de plusieurs auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il a porté avec conviction des sujets clés, parmi lesquels la défense du crédit d'impôt jeu vidéo, l'attractivité de la France pour les investisseurs et éditeurs étrangers, l'égalité femmes-hommes et la reconnaissance croissante de l'esport, saluée par de premiers travaux remis au ministre de l'Economie.

Sous l'impulsion de James Rebours, le SELL s'est également positionné stratégiquement comme un espace de convergence entre les acteurs clés de la filière, à travers le pavillon Game France ou encore la création de l'espace Paris Games Week Business, et de nombreux évènements marquants, réunissant institutionnels et acteurs économiques autour des enjeux d'investissement dans le secteur. Il aura ainsi grandement contribué à la reconnaissance du jeu vidéo au plus haut niveau de l'Etat.

Le départ de James Rebours intervient dans le cadre de l'évolution du groupe Embracer. Dans un contexte de recentrage de son activité sur la distribution d'éditeurs tiers, Plaion Partners a fait le choix de se retirer des syndicats professionnels locaux pour concentrer son engagement syndical au sein de Video Games Europe, l'organisation européenne du secteur. C'est dans ce contexte de retrait que s'inscrit naturellement le passage de relais à la présidence du SELL.

Je tiens à remercier l'ensemble des membres du conseil d'administration, l'équipe du SELL et tous les adhérents pour leur confiance et leur mobilisation durant ces trois années à la présidence du SELL. Le jeu vidéo est une industrie culturelle majeure, innovante et responsable qui nécessite d'être en évolution permanente. Je suis convaincu que Bénédicte saura poursuivre et amplifier le travail engagé au service de la profession."

commente James Rebours.

Le Conseil d'Administration du SELL