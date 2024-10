Unreal Engine 5.5 Preview : MegaLights, Nanite, Skeletal Meshes, Path Tracer...

Epic Games dévoile une nouvelle version de son moteur de jeu phare avec la preview d'Unreal Engine 5.5, désormais disponible en téléchargement via le lanceur Epic Games, GitHub ou Linux. Cette version marque une avancée supplémentaire dans la quête de la création d'expériences 3D haute fidélité et de contenu AAA, avec des améliorations notables.

MegaLights : une révolution dans l'éclairage dynamique

L'une des grandes nouveautés de cette version est l'introduction de MegaLights, une technologie permettant d'utiliser un nombre sans précédent de lumières dans vos scènes, toutes dynamiques et avec des ombres réalistes. Lors de la démonstration en direct à l'Unreal Fest Seattle (vidéo ci-dessous), le personnage virtuel Echo a évolué dans une scène éclairée par plus de 1 000 lumières projetant des ombres, le tout en temps réel sur une PlayStation 5.

Améliorations du rendu : Nanite et Path Tracer

Le moteur Nanite continue de repousser ses limites en supportant désormais le rendu des Skeletal Meshes avec une vitesse exceptionnelle. Bien que cette fonctionnalité soit encore en phase expérimentale, elle promet de grands changements dans la manière dont les objets animés seront intégrés dans les scènes. De plus, le Path Tracer est désormais prêt pour la production, permettant un rendu réaliste de la lumière et des ombres avec une précision incroyable.

Animation et outils de production virtuelle

Les outils d'animation reçoivent également une mise à jour importante. Le nouvel éditeur de squelettes, qui est désormais prêt pour la production, offre des possibilités accrues, tandis que les déformateurs améliorés et l'ajout de fonctionnalités demandées comme les courbes TimeWarp et les calques d'animation rendent le processus de création d'animations plus fluide et efficace.

Dans le domaine de la production virtuelle, Unreal Engine 5.5 fait un bond en avant avec l'intégration du standard SMPTE 2110 pour les effets visuels en caméra (ICVFX), le support multi-caméras, et le découpage de frustum interne. Ces innovations permettent d'enrichir les productions en temps réel, améliorant ainsi les flux de travail pour les studios utilisant des décors virtuels.

Expérience mobile optimisée

Pour les développeurs de jeux mobiles, Unreal Engine 5.5 introduit des fonctionnalités nouvelles, notamment la prévisualisation mobile, qui permet de s'assurer que les visuels correspondent aux capacités des appareils. Cette fonctionnalité aide à optimiser l'expérience des joueurs en fonction des performances des appareils.

Roadmap et avertissements

L'avenir d'Unreal Engine 5.5 semble prometteur avec encore plus de fonctionnalités à venir, détaillées sur la Roadmap officielle d'Epic Games. Cependant, il est important de noter que les versions Preview ne sont pas entièrement testées pour la qualité, sont en développement actif et peuvent être instables. Il est fortement recommandé aux développeurs de créer des copies de leurs projets pour tester ces nouvelles versions sans compromettre leurs fichiers originaux.