L'Unreal Engine 5.6 est désormais disponible en téléchargement

Construisez plus grand. Créez plus vite.

L'un des principaux objectifs de cette version était de vous permettre de créer des mondes ouverts gigantesques, super réalistes et pouvant tourner sans saccade à 60 FPS avec du matériel de la génération actuelle. Nous avons également fait d'énormes progrès vers l'intégration d'un flux de travail d'animation et de squelettage entièrement dans le moteur, réduisant ainsi les allers-retours dans le CCN. De plus, les MetaHumans peuvent désormais être créés directement dans le moteur afin de rationaliser et d'améliorer le processus créatif.

Mis à part ces changements, l'Unreal Engine 5.6 regorge d'améliorations conçues pour vous aider à travailler plus rapidement et intelligemment. Cette version propose un accès plus rapide aux outils essentiels, une meilleure organisation des ressources et des mises à jour importantes de nos trousses à outils de production virtuelle et procédurale afin de vous aider à produire plus rapidement.

Regardons les changements plus en détail !

