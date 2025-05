GameMaker : le moteur derrière plusieurs des jeux indépendants les plus emblématiques D'Undertale à Spelunky en passant par Hotline Miami, GameMaker a permis de créer plusieurs des jeux indépendants les plus emblématiques

GameMaker, le moteur de jeu 2D multiplateforme appartenant à Opera et utilisé par des milliers de développeurs dans le monde, est devenu un pilier du développement de jeux indépendants.

GameMaker est réputé pour sa prise en main facile, permettant aux artistes, designers, et développeurs de créer des jeux de qualité sans avoir à maîtriser des langages de programmation complexes. Avec une seule base de code, les jeux peuvent être publiés sur plusieurs plateformes, notamment Windows, macOS, Android, iOS, HTML5, ainsi que sur des consoles comme la Switch 2.

En France, GameMaker a su séduire de nombreux développeurs indépendants, offrant aux studios la possibilité de donner vie à leurs idées. Un exemple notable est 2Bad Games, le studio derrière des titres intenses et pleins d'actions comme 3xtinction et Broken Mind, tous deux développés grâce aux outils accessibles et efficaces de GameMaker. Outre 2Bad Games, d'autres studios français ont eux aussi adopté GameMaker pour créer des jeux innovants au style bien marqué. La simplicité d'utilisation du moteur et ses options d'exportation flexibles en font le choix idéal pour la scène indépendante française.

GameMaker est un outil puissant qui a l'avantage d'être facile à maitriser. Je l'utilise depuis plus de dix ans et j'ai sorti quatre jeux aux mécaniques variées. Grâce à ses mises à jour régulières, GameMaker ne cesse d'être enrichi par de nouvelles fonctionnalités, ce qui rend son utilisation encore plus agréable. Les possibilités sont infinies,"

déclare Tony De Lucia, fondateur du studio 2Bad Games.

GameMaker a profondément marqué l'industrie du jeu vidéo. Voici 10 des jeux les plus populaires créés avec l'outil, qui ont laissé leur empreinte sur la scène indépendante :

Undertale - Le jeu culte de Toby Fox est devenu un phénomène culturel avec ses mécaniques innovantes, une narration émouvante, et une portée massive sur plusieurs plateformes. Hotline Miami - Ce jeu de tir ultra-violent et dynamique développé par Dennaton Games est un classique des jeux d'action indépendants. Risk of Rain - Le jeu de plateforme roguelike de Hopoo Games est passé d'un projet étudiant à l'un des jeux multijoueurs indépendants les plus emblématiques. Nuclear Throne - Un roguelike chaotique et postapocalyptique de Vlambeer, connu pour sa rapidité, sa difficulté et sa communauté passionnée. Hyper Light Drifter - Le RPG pixellisé de Heart Machine mêle des visuels rétro à un univers minutieusement construit et des combats serrés. Spelunky - Le jeu qui a aidé à définir le genre roguelike plateforme, avec un héritage durable et une grande communauté mondiale. Gunpoint - Le jeu de puzzle de Tom Francis a séduit par sa conception de niveaux ingénieuse et sa narration sombre. Super Crate Box - Ce jeu de tir développé par Vlambeer a joué un rôle clé dans l'émergence des jeux indés courts et exigeants. Hero Siege - Un RPG multijoueur hack-and-slash avec des éléments roguelike, offrant des constructions complexes et de l'action. Rivals of Aether - Un jeu de combat compétitif avec des mécaniques complexes et une scène esport passionnée, inspiré des classiques comme Smash Bros.

Avec plus de 12 millions de téléchargements, GameMaker s'impose comme un outil essentiel pour les créateurs indépendants, alliant rapidité, accessibilité et puissance.