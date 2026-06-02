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Rencontrez la délégation internationale au Game Camp 2026

Lille, du 16 au 19 juin 2026

L'Institut français, la Région Hauts-de-France et Game In s'associent pour développer un parcours professionnel à l'occasion du Game Camp 2026

Organisé du 16 au 19 juin 2026 à Lille, ce programme a pour ambition d'accueillir des professionnels internationaux issus de zones géographiques stratégiques pour les Hauts-de-France. Il vise à renforcer les coopérations entre les acteurs français et internationaux du jeu vidéo, à favoriser les échanges professionnels et à faire émerger de nouvelles opportunités de collaboration.

Durant leur séjour, les professionnels invités participeront à des rencontres institutionnelles et sectorielles avec les principaux acteurs de l'écosystème français. Ils auront également l'opportunité de découvrir l'industrie régionale du jeu vidéo à travers un parcours de visites dédié, tout en bénéficiant d'un accès complet aux conférences et événements professionnels du Game Camp.

Délégation internationale au Game Camp 2026La délégation internationale est composée des professionnels suivants :

  • Amélie Meunier, Senior Director of Operations - Production - Behaviour Interactive (Québec)
  • Pawel Miechowski, Communications & Brand Partnerships Expert / Co-founder - 11 bit studios (Pologne)
  • Tymon Smektala, Franchise Director - Techland (Pologne)
  • Grzegorz Dymek, COO - Anshar Studios (Pologne)
  • Monika Trippenbach, Business Partnerships Manager - CD Projekt Red (Pologne)
  • Justin O'Connor, Chairman of the board - IMIRT, The Irish Game Makers Association (Irlande)
  • Jane Campbell, Commercial Director - Ustwo games (Royaume-Uni)
  • Thomas Rössig, CEO - Fourth Moon Games (Allemagne)

Professionnels français présents au Game Camp, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec les membres de la délégation via la plateforme MeetToMatch !

Ce programme s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'Institut français et la Région Hauts-de-France visant à accompagner le développement international des acteurs régionaux du jeu vidéo.

Contacts

  • Anne-Kristell Diraison, cheffe de projet partenariats avec les collectivités territoriales, Institut français
  • Hannah Bellicha, cheffe de projet création numérique - Institut français
  • Mathilde Chassot, Chargée de mission culture / international - Région Hauts de France
  • Valentin Alfano, Délégué général adjoint - Game In
Plus d'informations sur Game IN
Publié le 2 juin 2026 par Emmanuel Forsans
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