Rencontrez la délégation internationale au Game Camp 2026 Lille, du 16 au 19 juin 2026

L'Institut français, la Région Hauts-de-France et Game In s'associent pour développer un parcours professionnel à l'occasion du Game Camp 2026

Organisé du 16 au 19 juin 2026 à Lille, ce programme a pour ambition d'accueillir des professionnels internationaux issus de zones géographiques stratégiques pour les Hauts-de-France. Il vise à renforcer les coopérations entre les acteurs français et internationaux du jeu vidéo, à favoriser les échanges professionnels et à faire émerger de nouvelles opportunités de collaboration.

Durant leur séjour, les professionnels invités participeront à des rencontres institutionnelles et sectorielles avec les principaux acteurs de l'écosystème français. Ils auront également l'opportunité de découvrir l'industrie régionale du jeu vidéo à travers un parcours de visites dédié, tout en bénéficiant d'un accès complet aux conférences et événements professionnels du Game Camp.

La délégation internationale est composée des professionnels suivants :

Amélie Meunier, Senior Director of Operations - Production - Behaviour Interactive (Québec)

Pawel Miechowski, Communications & Brand Partnerships Expert / Co-founder - 11 bit studios (Pologne)

Tymon Smektala, Franchise Director - Techland (Pologne)

Grzegorz Dymek, COO - Anshar Studios (Pologne)

Monika Trippenbach, Business Partnerships Manager - CD Projekt Red (Pologne)

Justin O'Connor, Chairman of the board - IMIRT, The Irish Game Makers Association (Irlande)

Jane Campbell, Commercial Director - Ustwo games (Royaume-Uni)

Thomas Rössig, CEO - Fourth Moon Games (Allemagne)

Professionnels français présents au Game Camp, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec les membres de la délégation via la plateforme MeetToMatch !

Ce programme s'inscrit dans le cadre du partenariat entre l'Institut français et la Région Hauts-de-France visant à accompagner le développement international des acteurs régionaux du jeu vidéo.

Contacts