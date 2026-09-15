François Deléglise prend la présidence de Game Only

Game Only, l'association qui fédère les entreprises du jeu vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes, renouvelle sa gouvernance pour la période 2026-2029. Son nouveau Conseil d'administration rassemble douze entreprises de la région et a désigné François Deléglise, directeur de la communication de WanadevStudio, à la présidence. Il succède à Julien Millet, président de l'association depuis sa création en 2020, qui reste impliqué en qualité de vice-président.

Le Conseil d'administration réunit WanadevStudio, Kiméria Games, Arkane Studios, New Tales, Dowino, Tonton Studio, Chat 3D, Old Skull Games, Ubisoft Annecy, United Bits, Seedlers Interactive et Rebel Pixel. Le nouveau bureau est complété par Imene Barkat (Old Skull Games) à la trésorerie, Jérôme Cattenot (Dowino) au secrétariat et Nordine Ghachi (Tonton Studio) au poste de vice-secrétaire.

Cette nouvelle gouvernance entend notamment renforcer l'accompagnement des studios dans leur développement, favoriser les échanges d'expérience et les collaborations entre entreprises et améliorer l'accès à l'information et aux opportunités. Game Only souhaite également développer l'ouverture de l'écosystème régional aux acteurs nationaux et internationaux et poursuivre son travail de représentation auprès des institutions et des acteurs privés.

François Deléglise place notamment son mandat sous le signe de la pérennité et de l'autonomie des studios, dans un marché fortement internationalisé. Parmi les axes avancés figurent une meilleure maîtrise du déploiement des productions, de la rencontre avec les publics et des choix stratégiques, mais aussi la transmission d'expérience entre entreprises afin de mutualiser les compétences acquises au sein de l'écosystème régional.

Game Only représente aujourd'hui plus de 130 entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, dont près de 80 % de studios de développement. Selon les données communiquées par l'association pour 2025, la filière régionale rassemble plus de 4 000 emplois et génère plus de 950 millions d'euros de chiffre d'affaires.

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