Interview d'Alexandre Lucas, cofondateur du Play Sorbonne Festival

A l'occasion de la 10e édition du Play Sorbonne Festival, l'AFJV a rencontré Alexandre Lucas, cofondateur de l'association organisatrice, pour revenir sur l'histoire de cet événement parisien consacré au jeu vidéo indépendant, son fonctionnement associatif et ses ambitions.

Créé il y a onze ans par des étudiants de Sorbonne Université, le Play Sorbonne Festival est né d'une volonté : offrir aux développeurs indépendants un espace de rencontre avec le public, sans leur imposer les contraintes financières habituellement associées à la participation aux salons professionnels. Un principe qui reste au coeur de l'événement : l'entrée est gratuite pour les visiteurs, tout comme les espaces d'exposition mis à disposition des créateurs.

Dans cette interview, Alexandre Lucas explique comment le festival s'est progressivement développé grâce à l'engagement de ses bénévoles, au soutien de l'université et à différents financements étudiants et institutionnels. Il revient notamment sur une organisation décentralisée, dans laquelle chaque membre de l'association peut proposer et prendre en charge une activité, contribuant ainsi à la diversité de la programmation.

L'entretien aborde également la place accordée aux conférences scientifiques et aux formes alternatives de création. Au-delà de la découverte de jeux indépendants, le festival propose des rencontres avec des chercheurs, des animations, des compétitions et des performances artistiques. Une manière de présenter le jeu vidéo dans toute sa diversité et de le rendre accessible à des publics qui ne le connaissent pas nécessairement.

Désormais éloigné de la vie étudiante, Alexandre Lucas continue d'accompagner les nouvelles générations de bénévoles. Il évoque cette transmission des connaissances et des méthodes d'organisation qui permet, d'une édition à l'autre, de développer le festival tout en préservant son fonctionnement associatif.

Une rencontre consacrée aux coulisses d'un événement étudiant devenu, en dix éditions, un rendez-vous du jeu vidéo indépendant à Paris.