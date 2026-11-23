Plug In Digital acquiert Twin Sails Interactive et réorganise sa direction

L'éditeur et distributeur français Plug In Digital annonce l'acquisition de Twin Sails Interactive, anciennement Asmodee Digital. Cette opération s'accompagne d'une réorganisation de la gouvernance du groupe, dont Nicolas Godement prend la présidence. Le rapprochement vise à renforcer les capacités d'édition et de distribution des deux entreprises sur le marché international du jeu vidéo.

Basé à Montpellier, Plug In Digital est spécialisé depuis 2012 dans la distribution numérique de jeux vidéo sur PC, consoles et plateformes mobiles. Le groupe développe également une activité d'édition à travers son label Dear Villagers.

De son côté, Twin Sails Interactive, anciennement rattaché au groupe Asmodee, s'est initialement spécialisé dans les adaptations numériques de jeux de société avant de diversifier son catalogue vers les productions indépendantes sur PC et consoles. L'éditeur compte notamment à son catalogue Gloomhaven, Ember Knights, News Tower et Bloomtown : A Different Story.

L'acquisition doit permettre de réunir les compétences éditoriales de Twin Sails Interactive et les infrastructures commerciales et de distribution internationale de Plug In Digital. Le montant de la transaction et les modalités financières de l'opération n'ont pas été communiqués.

Nicolas Godement prend la présidence du groupe

Dans le cadre de cette opération, Nicolas Godement, jusqu'alors président de Twin Sails Interactive, devient président du groupe Plug In Digital.

Francis Ingrand, fondateur et ancien président-directeur général de Plug In Digital, prend la présidence du conseil d'administration. Il continuera de participer à la stratégie et à l'intégration des activités.

Twin Sails Interactive conserve son identité et poursuit ses activités en tant que label d'édition au sein du groupe.

La nouvelle organisation rassemble désormais cinq entités :

Plug In Digital , spécialisé dans la distribution et le développement commercial ;

, spécialisé dans la distribution et le développement commercial ; Twin Sails Interactive et Dear Villagers , les deux labels d'édition ;

et , les deux labels d'édition ; Celsius Online , studio parisien de jeux mobiles et en ligne ;

, studio parisien de jeux mobiles et en ligne ; PixelRatio, société espagnole spécialisée dans le portage de jeux vidéo.

Une consolidation de l'édition indépendante française

Ce rapprochement intervient dans un contexte de transformation du marché de l'édition indépendante, marqué par la multiplication des sorties de jeux, une concurrence accrue pour la visibilité sur les plateformes numériques et des difficultés de financement pour de nombreux studios.

En réunissant édition, distribution, portage et développement commercial, Plug In Digital cherche à renforcer sa capacité à accompagner les studios sur l'ensemble du cycle de commercialisation de leurs productions.