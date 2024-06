Le forum du jeu vidéo Horizon(s) revient en 2024 Ouverture de la billetterie

Le forum professionnel du jeu vidéo est de retour en 2024 pour une nouvelle édition. Organisé les 25 et 26 septembre 2024 à l'Opéra National de Bordeaux, Horizon(s) permet de fédérer l'écosystème du jeu vidéo dans un cadre inspirant. Issue de la collaboration fructueuse entre l'Agence Côte Ouest et SO.Games et toujours soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole, le rendez-vous aquitain des professionnels du jeu vidéo a le plaisir de compter à partir de cette année le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) en tant que partenaire premium.

Créé en 2008, le SNJV représente l'industrie du jeu vidéo et ses entreprises dans toute la France. Avec pour ambition de fédérer l'écosystème et dynamiser le secteur, il profitera du forum Horizon(s) pour organiser un Pégases Business Club, cadre privilégié d'échanges.

Le forum Horizon(s) monte en puissance à chaque édition avec plus de 330 visiteurs et professionnels du secteur vidéoludique présents en 2023, soit une hausse de 30% par rapport à 2022. L'année passée a également accueilli plus de 250 rendez-vous networking et 50 speakers renommés. Ce rendez-vous a su s'inscrire dans la dynamique économique locale avec des sessions de job dating organisées par 4 studio recruteurs qui ont reçu plus de 300 demandes d'entretiens. L'édition 2024 saura à coup sûr s'imposer dans les agendas, événement dynamique et stimulant en faveur de l'avenir du jeu vidéo.

Bonne nouvelle : la billetterie pour le forum Horizon(s) 2024 est d'ores et déjà ouverte ! Cette année, l'événement est entièrement repensé pour se centrer sur le networking. Entre lieux de réseautage, activités de job dating, conférences et bien plus encore, vous profiterez d'un programme complet et de multiples espaces pour vivre une expérience enrichissante entouré des professionnels de l'industrie. Une vingtaine d'experts à découvrir prochainement seront présents cette année pour animer panels et focus articulés autour des traditionnelles thématiques d'Horizon(s) : Ressources Humaines, Légal, Prospective et Finance. Susie McBeth (Raw Fury), Oskar Guilbert (Don't Nod), Elina Roinioti (Kickstarter), Alan Snrech (Microsoft) et Sophie Vo (Rise and Play) ont déjà confirmé leur venue.

Pour cette nouvelle édition, la billetterie fait peau neuve et s'adapte aux profils du secteur. Pour la première fois, un tarif préférentiel indépendant sera proposé à toutes les structures composées de moins de 5 personnes. De plus, une nouvelle vague de billets à tarif réduit "super early birds" sera disponible dès le début du mois de juin à un prix vraiment avantageux. Une demi-journée sera également accessible gratuitement à tous les étudiants.

Rendez-vous à Bordeaux les 25 et 26 septembre prochains pour découvrir cette nouvelle édition du forum Horizon(s).

Pour plus d'informations et acheter des billets : https://www.horizonsvideogames.com